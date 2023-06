Péronne : soignants et patients main dans la main contre la fermeture temporaire de la maternité

Environ 300 personnes se sont réunies ce samedi 10 juin, avant de se déployer en chaîne humaine autour de l'hôpital de Péronne. Des soignants, des patients, mais aussi des élus rassemblés alors que le service de maternité a dû fermer pour le mois de juin, faute d'anesthésistes.

Les employés de la maternité de Péronne comptent bien se battre pour leur service. © Radio France - Lou Momège

Les suivis de grossesse sont toujours assurés, mais pas les accouchements, le service étant fermé de nuit et les week-ends. Au total, l'hôpital estime que 61 femmes sont affectées par cette fermeture, en comptabilisant celles dont le terme est en juin, et les éventuels accouchements prématurés. Or les maternité les plus proches de Péronne sont loin : il faut parcourir près de 30 km pour atteindre Saint-Quentin, et une cinquantaine pour Amiens.

L'arrivée de l'été redoutée

Megui est venue soutenir la manifestation avec ses filles, toutes deux nées à la maternité de Péronne. Pour elle, impossible d'accoucher à des dizaines de kilomètres de chez soi. "Il y a des risques pour la maman et le bébé, s'inquiète la jeune mère. Pour ma deuxième fille, je suis venue toute seule avec ma valise. Je n'aurais pas pu faire ça en allant à Amiens."

Les parents sont venus nombreux pour soutenir l'hôpital où sont nés leurs enfants. © Radio France - Lou Momège

Des risques pour les futures mamans que craint Isabelle Foreau, sage-femme à Péronne. "Il est déjà arrivé que des dames accouchent 5 ou 10 minutes après être arrivées. On a même fait un accouchement sur le parking. Si ces dames doivent faire la route, que va-t-il se passer ?" D'autant plus que Péronne est une zone relativement défavorisée, selon la sage-femme. "Certaines personnes n'ont pas de moyens de locomotions", ajoute-t-elle.

Le manque de personnel risque bien de ne pas s'arranger avec l'été et les grandes vacances, souvent synonymes de départs. C'est en tout cas ce que redoute le maire de Péronne, Gautier Maes : "Pour l'instant, trois des quatre spécialistes nécessaires pour faire tourner la maternité sont disponibles. Mais on n'arrive pas encore à boucler le planning des anesthésistes pour juillet et août." Aux alentours du 20 juin, un conseil de surveillance devra décider si la maternité de Péronne reste ouverte cet été ou non.