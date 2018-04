Le petit village de Persac, qui compte 850 habitants, dans la Vienne, n'aura plus de médecin en juin prochain. Le Maire cherche à tout prix un remplaçant quitte à, pourquoi pas, offrir un an de loyer au nouveau venu.

Persac, France

Régis Sirot, le Maire du village de Persac, dans la Vienne, recherche désespérément médecin. Fin juin prochain, le couple de médecins qui exerçait depuis 2012 s'en va. Pour la mairie, ne plus avoir de médecin n'est pas concevable.

Il pourra sûrement s'installer un an sans avoir à payer de loyer

Depuis que Régis Sirot et ses adjoints ont appris la nouvelle, ils font tout pour attirer un nouveau médecin. "Si un médecin propose de s'installer dans notre commune, il pourra sûrement s'installer un an sans avoir à payer de loyer."

Les habitants sont désolés. Ils se trouvent vraiment désemparés

Et la mairie se rêve même à voir deux nouveaux venus dans la commune : "L'idéal serait de retrouver _un médecin généraliste, et puis un kiné par exemple"_. "On a les patients on a la pharmacie, il ne manque que le médecin", explique le Maire.

On a les patients, on a la pharmacie. Nous ne cesseront qu’après avoir trouvé

La Mairie de Persac a lancé un appel aux médecins sur son site internet, en espérant avoir des candidatures. Régis Sirot y croit : "Nous ne cesseront qu'après avoir trouvé".