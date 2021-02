Persévérance arrive sur Mars : la Cité de l'Espace à Toulouse vous fait vivre l'évènement

La Cité de l'espace de Toulouse propose au grand public de suivre les délicates opérations d’atterrissage de Perseverance ce jeudi 18 février, près de sept mois après le décollage de la fusée depuis la Floride, qu'elle avait largement retransmis. Le rover de la NASA, plus spécialement sa caméra Supercam, a été en partie pensé par la fine fleur des chercheurs toulousains, du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) et ses partenaires comme l'IRAP (Institut de recherche en astrophysique et planétologie).

Ce jeudi, la Cité de l'espace organise une émission francophone qui s’appuie sur les images de la chronologie de la NASA, en direct le soir de l'atterrissage. Rendez-vous à partir de 20h sur https://www.cite-espace.com/actualites-spatiales/atterrissage-perseverance/ #CapSurMars

La Cité de l'Espace accueillera France Bleu Occitanie ce jeudi entre 17h et 18h30 avec des invités qui expliqueront à la fois le savoir-faire toulousain et la portée de cette mission : Baptiste Chide chercheur à l'IRAP, l'astronaute Jean-François Clervoy et le médiateur scientifique de la Cité de l'Espace, Philippe Droneau. Le directeur de la Cité de l'Espace, Jean-Baptiste Desbois, sera l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie jeudi à 8h08.

Nos confrères de France Info animeront quant à eux une soirée spéciale de 21h à minuit à la Cité de l'espace pour vivre l'arrivée de Persévérance en direct.

Mars en vedette à la Cité de l'espace

Jusqu’en juin , le public pourra découvrir à la Cité de l'espace une réplique inédite mobile du rover Perseverance et de son acolyte le drone martien Ingenuity au cœur du Hall Astralia de la Cité de l’espace entièrement thématisé Mars pour l’occasion. Avec même la possibilité de le faire parler grâce à son QR code. A partir de cet été, un grand terrain martien sur lequel évolueront les deux robots martiens animés et taille réelle Perseverance (Nasa+CNES) et Tianwen-1 (rover chinois), dans un amphithéâtre de plus de 200 places, avec un sol et un cratère martiens reconstitués.

Bientôt le retour de Thomas Pesquet dans l'espace

Au printemps, l’astronaute de l’ESA formé à l'ISAE-Supaero de Toulouse, Thomas Pesquet s’envolera à bord de la nouvelle capsule Crew Dragon de Space X dans le cadre de la mission Alpha. Il restera dans l’ISS environ six mois. La Cité de l’espace proposera à ses visiteurs, dès qu'elle pourra rouvrir au grand public de pénétrer à l’intérieur d’une salle de contrôle. Autour d’une exposition et de bornes interactives, petits et grands découvriront tous les secrets de la nouvelle mission de l’astronaute français de l’ESA : préparation, vie quotidienne, expériences scientifiques réalisées avec la collaboration du CNES et de son laboratoire CADMOS et le soutien de l’ESA.