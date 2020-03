"Personne ne peut dire aujourd'hui si la feria de Nîmes pourra se tenir" selon le préfet du Gard

Didier Lauga, préfet du Gard, précise les conditions de mise en place dans le département des mesures annoncées par Emmanuel Macron.

Déplacements à limiter au maximum, crèches, écoles et universités fermées à partir de lundi, la lutte contre le coronavirus prend un tournant après l'appel lancé par Emmanuel Macron à "faire bloc" pour freiner l'épidémie qui commence à mettre la France au ralenti.

Face à "la plus grave crise sanitaire depuis un siècle", Emmanuel Macron s'est posé en rassembleur pour faire accepter aux Français des mesures drastiques contre le coronavirus.

Il a fait appel à "la responsabilité" de chacun en demandant à tous de limiter "au strict nécessaire" les déplacements, et aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux plus fragiles de rester chez eux.

A moins de trois jours des municipales, dimanche, il a maintenu ce rendez-vous électoral, mais en prévoyant des aménagements pour éviter une longue attente aux personnes âgées, les plus vulnérables au virus.

Déjà de nombreux événements annulés dans le Gard.

Course de moto de Lédenon, les salons de l'emploi de Nîmes et d'Alés, les Nautiques de Port-Camargue, ou le semi marathon de Nîmes. passent à la trappe. Certains salons; comme Bijoutiful à Nîmes sont maintenus avec une jauge de moins de 1000 personnes en même temps, contrôle de la jauge à moins de 1000 personnes aussi pour le festival Itinérance d'Alés.

Pas de décision encore à Nîmes, pour les Grands Jeux Romains et la feria de Pentecôte, précise le préfet du Gard, mais personne ne peut dire aujourd'hui quand la crise s'arrêtera.