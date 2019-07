Personnels d'Ehpad et familles manifestent à Toulouse

Ce lundi, c'est jour de grève dans les Ehpad au niveau national. A Toulouse, une vingtaine de personnels et des familles de résidents de l'Ehpad la Fontaine et Pierre Ducis se sont rassemblés ce matin pour manifester et réclamer plus de moyens et dénoncer leurs conditions de travail.

Toulouse - France

C'est jour de grève dans les Ehpad au niveau national ce lundi. Des personnels de maisons de retraite et de services d'aide à domicile se sont rassemblés devant le ministère de la Santé, à Paris, et partout en France pour réclamer plus de moyens et dénoncer leurs conditions de travail. Ils réclament la création immédiate de 40.000 postes, pour moitié à domicile.

Manque de moyens et de reconnaissance

A Toulouse, devant l'Ehpad la Fontaine et Pierre Ducis, une vingtaine de personnels et de familles de résidents ont manifesté devant l'établissement ce lundi matin. Ils réclament une reconnaissance de leur travail et surtout plus de moyens. Ils sont déjà régulièrement en sous-effectifs et malgré la canicule, il n'y a pas eu de renforts explique Leila, infirmière à l'Ehpad Pierre Ducis : "On a une infirmière pour 84 résidents toute la journée ce n'est pas possible. Il faut poser 21 perfusions l’après-midi seule en sachant qu'il faut gérer aussi les autres soins, il faut faire des tournées de boissons supplémentaires, il faut surveiller un peu plus les résidents. Déjà en temps normal, ce n'est pas possible. On nous apprend à l'école qu'il faut de la bientraitance, prendre soin de nos aînés mais là à ce jour _je me demande si c'est pas de la maltraitance_."

Beaucoup d'absentéisme

Forcement les équipes sont à bouts, Roxanne est aide soignante et représentante du personnel du syndicat Sud : "Régulièrement constamment, le personnel est épuisé. Il y a de plus en plus d'absence. Du personnel qualifié refuse de venir travailler en Ehpad parce que le salaire ne suit pas. Si vous voulez on est déjà pas très nombreux, on ne s'en sort pas. On va vers la catastrophe." D'où la mobilisation des familles de résidents également, comme Guy. Il est inquiet pour sa maman de 98 ans : _"_Les personnes âgées sont en véritable souffrance mais le personnel n'y est pour rien. Il n'y a pas assez de personnels. Ma maman en parle souvent, elle me dit qu'elles font ce qu'elles peuvent mais elles n'ont pas le temps. Quand votre mère a 98 ans, qu'elle a tout son raisonnement et elle vous dit ça, ça devient grave."

Malgré la canicule, il n'y a pas eu de renfort supplémentaire © Radio France - Romane Porcon

Le personnel est épuisé et les absences se multiplient © Radio France - Romane Porcon