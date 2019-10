Personnels des urgences et pompiers de Laval, ensemble, ce samedi pour aller à la rencontre des usagers

"Tous ensemble", c'est le mot d'ordre du personnel des urgences et des pompiers de Laval. Ils seront une vingtaine au total, ce samedi 5 octobre, place du 11-Novembre à Laval pour rencontrer les usagers et leur expliquer leurs difficultés.

Laval, France

Personnels des urgences et pompiers de Laval seront ensemble à la rencontre des usagers ce samedi 5 octobre. Un café rencontre est organisé de 9 heures à midi, place du 11-Novembre. Il y aura une dizaine de personnels des urgences du CH de Laval et une dizaine de pompiers de Laval.

C'est un moyen de défendre le service public, d'expliquer aux Lavallois les difficultés aux urgences et chez les pompiers, toujours en grève. Le collectif inter urgences du centre hospitalier de Laval demande notamment plus de lits, plus de personnel et une revalorisation des salaires.