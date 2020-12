Perspectives 2021 : une clinique de soins de suite très attendue à Montbéliard

Derniers réglages et finitions avant ouverture sur le chantier des Gros Pierrons à Montbéliard. La clinique de soins de suites et de réadaptation accueillera ses premiers patients début mars 2021.

Un équipement très attendu dans le Nord Franche-Comté. "Déjà 120 patients attendent l'ouverture",explique Aurélien Heeder, le directeur de cette clinique. "Nos partenaires que sont la clinique de la Miotte, l'hôpital Nord Franche Comté et l'Agence régionale de Santé nous confirment cette attente".

70 recrutements, principalement sur le Nord Franche-Comté

La bâtiment de 5000 mètres carrés qui fait face à la fromagerie du Pays de Montbéliard sera doté de 60 lits d'hospitalisation complète plus 40 places en hospitalisation de jour. La clinique fera travailler quelques 70 personnels : entre les médecins, les soignants et le personnel administratif et logistique.

"Un bâtiment spacieux et lumineux, doté des dernières technologies en matière de réadaptation" explique Aurélien Heeder, le directeur © Radio France - Christophe Beck

"On a travaillé avec Pole Emploi pour recruter le plus souvent localement", ajoute Aurélien Heeder, lui même originaire du Pays de Montbéliard. "Ça s'est bien passé. Même si ça a été un peu compliqué pour recruter le personnel soignant et médical".

Balcons avec vue sur les Vosges et hall très lumineux

Le bâtiment a été construit sous la houlette de la société d'économie mixte Pays de Montbéliard Immobilier d'Entreprise, avec le concours de la Caisse des Dépôts pour le compte du groupe de santé Noalys. Un investissement de 11 millions d'€.

"On a la chance d'avoir de grands balcons avec vue sur les Vosges", se félicite Aurélien Heeder, le directeur Copier

"Le soin de suite permet au patient en sortie d'hospitalisation de retrouver toutes ses capacités", explique Aurelien Heeder, le directeur. "La nouvelle clinique est équipée d'une balnéothérapie, un grand bassin, un plateau technique, comme un grand gymnase de 300 mètres carrés ou vont évoluer les kinésithérapeutes et ergothérapeutes. Sans oublier le grand parcours de rééducation en extérieur".

Prévue initialement en novembre 2020, l'ouverture a été décalée à début mars en raison de la crise sanitaire.