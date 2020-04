Coronavirus : la perte de goût ou d'odorat "peut être le seul symptôme chez les jeunes", assure une ORL

Parmi les différents symptômes du Covid-19, la perte du goût et de l'odeur, peut faire paniquer. "Il faut rester calme, ça va revenir", assure le docteur Christine Poncet, chef du service ORL à l'hôpital Rothschild à Paris. Elle était, ce lundi, l'invitée de France Bleu Paris.

L'agueusie, perte du gout et de l'odorat, symptome du covid 19

Vous ne sentez plus l'odeur du chou-fleur ou le goût du Roquefort, cela peut vouloir dire que vous souffrez du coronavirus. Ces symptômes doivent vous alerter d'une éventuelle contamination. Une découverte faite par les médecins italiens, qui "peut être l'unique symptôme chez les jeunes" assure Christine Poncet, chef du service ORL à l'hôpital Rothschild à Paris.

Pas de panique, les sens reviennent au bout de quelques jours

"Comme tous les virus qui donnent des rhums, il peut faire perdre le goût et l'odorat ou simplement apporter une perturbation", explique-t-elle, ce lundi, sur France Bleu Paris. Infectée par le coronavirus, Christine Poncet se veut aussi très rassurante. "J'étais bien placée pour savoir que j'avais une grande chance de récupérer. C'est revenu en cinq à six jours".

Une rééducation à faire à la maison

Rester calme et laisser le temps à ses sens de revenir petit à petit, ce sont les deux conseils de Christine Poncet. "Il faut prendre son mal en patience et quand on a l'impression que ça revient, n'hésitez pas à sentir de la vanille, de l'aneth ou des clous de girofle pour se faire une petite rééducation". Mais si les symptômes persistent longtemps après la guérison, "il faudra alors aller consulter un ORL", prévient le docteur.