Perturbateurs endocriniens : l'Europe vote enfin une définition, mais pas celle que voulait la France

Une définition commune des perturbateurs endocriniens a été votée ce mardi par l'Union européenne, après des mois de blocage. Mais ce texte exclut de nombreuses substances. La France s'est finalement inclinée après l'avoir longtemps refusé.

C'est un premier pas, obligatoire pour que les pays de l'Union européenne puissent mieux légiférer sur les perturbateurs endocriniens. Une définition de ces substances a été adoptée mardi à Bruxelles. "Une brèche" ouverte dans la lutte contre ces substances nocives, s'est félicité le ministre français de la Transition écologique Nicolas Hulot, même si ce texte n'est "pas parfait".

Allemagne : 1 - France : 0

Et pour cause, au début des négociations sur ce texte il y a un an, la France ne voulait pas de la version proposée par la Commission européenne. Paris la jugeait trop exigeante sur les critères à remplir pour entrer dans la catégorie des perturbateurs endocriniens, et donc aboutissant à une liste trop restreinte de produits officiellement dangereux. Mais au bout de sept réunions, la France s'est finalement alignée sur la ligne de la Commission et de l'Allemagne.

Le ministre français explique avoir obtenu plusieurs avancées : notamment que les perturbateurs endocriniens présumés (et pas seulement avérés) soient inclus dans la définition, ainsi que la mention de danger "plausible". En revanche, "ce sur quoi on n'a pas gagné", c'est la suppression de dérogations dont bénéficient certains pesticides. "Les Allemands n'ont pas voulu", selon Nicolas Hulot. "J'ai hésité, mais j'ai contré ce handicap en actant auprès du Premier ministre, avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qu'on pourra unilatéralement interdire ces substances sur notre territoire" après avis de l'agence sanitaire (Anses), ajoute-t-il.

Bientôt une liste en France

Selon lui, "le texte était insuffisant en l'état mais si je ne le votais pas, on laissait encore plus longtemps sur le marché des produits dont la dangerosité était avérée". Par exemple, "cette horrible substance 2,4-D qui entre dans la composition de l'agent orange", cite-t-il. Nicolas Hulot ajoute aussi avoir "obtenu que l'Union européenne revoie sa stratégie pas seulement sur les pesticides mais aussi les emballages, les cosmétiques, les jouets".

En France, la liste des pesticides contenant des perturbateurs endocriniens sera rendue publique avant le 14 juillet par les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture, "afin que citoyens, agriculteurs et professionnels puissent, en l'attente de l'entrée en vigueur concrète de l'exclusion européenne, orienter leurs choix d'achats", ont annoncé les deux ministères. Les produits "resteront encore un temps sur le marché", mais les consommateurs seront informés des risques, le gouvernement étudiant la possibilité d'un étiquetage. Une campagne de communication et un site internet à destination du public seront lancés.

Déception des associations

Mais pour l'ONG Générations Futures, la France a "permis l'adoption de critères insuffisants". Quant à la Fondation pour la nature et pour l'Homme (ex-Fondation Hulot), elle trouve à cette définition européenne des PE "un goût amer", regrettant le "traitement de faveur accordé aux pesticides" via les dérogations.