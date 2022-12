Perturbateurs endocriniens : le CPIE d'Issoudun lance un atelier à destination des parents

Sensibiliser les jeunes et futurs parents aux perturbateurs endocriniens, c'est le but de l'atelier "Bienvenue bébé", lancé ce mardi par le CPIE (centre permanent d'initiative pour l'environnement) Brenne-Berry à Issoudun. Les perturbateurs endocriniens sont toxiques pour tous, mais surtout pour les très jeunes enfants qui sont très sensibles à leur environnement : c'est pourquoi l'atelier se concentre sur les mille premiers jours, qui vont de la grossesse aux deux ans du bébé.

Le problème avec les perturbateurs endocriniens, c'est leur toxicité sur le long terme : "On va être exposés à des doses parfois infimes, explique Quentin Revel, chargé de mission au CPIE, mais ce qui pose problème c'est la durée d'exposition et pas forcément la quantité qu'on va recevoir. On va être exposés sur des petites doses tout au long de notre vie, tous les jours, et c'est ça qui aura un impact." Comme perturbateurs endocriniens connus, on retrouve le bisphénol A ou les phtalates.

Les effets sont aussi à long terme : "Ce n'est pas comme un virus, où on va être malade le lendemain ou la semaine suivante, mais ça s'étend sur des années et des dizaines d'années après, on va déclencher des problèmes de fertilité ou des cancers, comme le cancer du sein", résume Quentin Revel.

Donner des solutions aux parents

L'idée de cet atelier est aussi d'aider les parents en leur donnant des solutions. D'abord, il faut les reconnaître car "des perturbateurs endocriniens, on en trouve partout, affirme Quentin Revel. Là où les familles peuvent vraiment agir pour supprimer - ou au moins réduire - les perturbateurs endocriniens, c'est "sur les questions d'alimentation, ou bien des produits d'entretien ou d'hygiène, ou encore la qualité de l'air". Par exemple, le contenant en plastique qu'on fait réchauffer au micro-ondes : "On va avoir une migration des phtalates ou des bisphénols entre le contenu et le contenant, lorsque l'aliment qui est dans la boîte en plastique va être soumis à de la chaleur, ou bien s'il y a un corps gras, la graisse va favoriser la migration des phtalates de la boîte vers l'aliment", décrit Quentin Revel.

Mais alors quelles sont les solutions ? Le CPIE propose d'apprendre à fabriquer ses propres produits d'entretien "sains et à bas coût" : "On va réaliser une lessive faite maison, un liniment fait maison et un produit d'entretien multi-surfaces lui aussi fait maison", conclut Quentin Revel. L'objectif du CPIE est d'étendre cet atelier aux autres villes du département de l'Indre dès l'année prochaine.

L'atelier a lieu le mardi 13 décembre au LIPPI d'Issoudun de 18h30 à 20h30. Participation gratuite mais inscription sur info@cpiebrenne.fr ou au 02 54 39 23 43. Nombre de places limitées.