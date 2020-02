Pesticides dans l'air : en Auvergne Rhône-Alpes, ATMO a retrouvé 90 substances en l'espace de quinze ans

Saint-Étienne, France

En 2017, les français ont respiré cinquante-deux types de pesticides ! C'est l'association Générations futures qui a fait le compte, sur la base des mesures publiées par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA).

En Auvergne Rhône-Alpes, c'est l'association ATMO qui assure cette surveillance de la qualité de l'air. En matière de pesticides, depuis 2005 l'association a effectué 806 prélèvements sur 32 sites répartis dans la région. Elle a relevé la présence de 90 pesticides.

Un insecticide et deux herbicides dans le top 3 de la région

Dans cette famille des produits phytosanitaires, un de ceux qu'on retrouve le plus souvent dans la région est insecticide utilisé dans la culture de la vigne, du colza et dans le maraîchage. En bonne place également, deux herbicides utilisés pour la culture du tournesol, du blé, de l’orge ou encore du maïs. Et en plein débat sur les distances de sécurité nécessaires pour les épandages agricoles, il faut souligner que ces pesticides dans l'air se retrouvent bien au-delà des parcelles traitées.

Des pesticides retrouvés à plusieurs kilomètres des zones d'épandage

ATMO trouve parfois la trace de ces pesticides à plusieurs kilomètres des zones où ils ont été épandus, au coeur des villages installés dans des zones de grande culture, de viticulture ou d'arboriculture. Mais au gré des vents, les pesticides peuvent aussi aller jusque dans les grandes villes, en quantité beaucoup moins importante, certes, mais ils sont là.

Quels risques pour notre santé ?

Reste la grande question : dans quelle mesure l'exposition aux pesticides par voie aérienne est-elle dangereuse pour notre santé ? Les responsables d'ATMO le reconnaissent : pour avoir une réponse scientifique, il faudrait des mesures non pas ponctuelles mais régulières, tout au long de l'année mais à ce jour, l'Etat ne les finance pas. ATMO qui pointe aussi un paradoxe : alors que la législation française prévoit une surveillance des pesticides dans l'eau et dans notre alimentation, elle ne dit rien sur leur présence dans l'air.