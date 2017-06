Pesticides dans les vignes : Marie-Lys Bibeyran appelle les propriétaires de châteaux à la transparence

La cour d'appel de Bordeaux a examiné ce mercredi le cas de Denis Bibeyran. Cet ouvrier viticole est mort à 46 ans d'un cancer. Sa famille se bat depuis 6 ans pour faire reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle. La décision a été mise en délibérée au 21 septembre.

Ce mercredi matin devant le Palais de Justice, une vingtaine de personnes se sont rassemblées pour soutenir Marie-Lys Bibeyran dans son combat pour établir le lien de causalité entre le décès de son frère et son exposition aux pesticides dans les vignes. Denis Bibeyran est mort en 2009 d'un cancer des voies biliaires. Il a travaillé sur plusieurs exploitations viticoles entre 1984 et 2008 en tant que tractoriste. Cela signifie qu'une grande partie de son travail consistait à traiter les vignes à l'aide de pesticides, "sans protection efficace car la cabine qu'il utilisait était non filtrante" estime l'avocat de la famille Me François Lafforgue.

La famille demande la liste complète des pesticides....

La Mutualité Sociale Agricole de son côté affirme que le lien entre l'exposition aux pesticides et le cancer contracté par Denis Bibeyran n'est pas avéré. Pour prouver ce lien la famille se heurte à deux difficultés majeures. La première c'est que le type de cancer contracté est une maladie rare qui ne figure pas au tableau des maladies professionnelles du régime agricole. La seconde : la famille BIbeyran ne parvient pas à obtenir la liste complète des produits auxquels Denis Bibeyran a été exposé. Les propriétaires des châteaux pour lesquels le tractoriste a travaillé refuseraient de les communiquer selon sa soeur Marie-Lys Bibeyran : "On est handicapés par la mauvaise foi et la mauvaise volonté de son employeur".

... pour faire reconnaître le cancer de Denis comme maladie professionnelle

Marie-Lys BIbeyran a elle même travaillé dans les vignes sur 6 exploitations différentes. Elle travaille désormais pour une exploitation qui travaille en biodynamie et qui n'utilise donc aucun produit chimique. "J'ai moi même tenté de connaître la liste des produits auxquels j'ai été exposé pendant ma vie professionnelle. Sur 6 employeurs, j'en ai 3 qui m'ont répondu. Aujourd'hui un travailleur des vignes a le plus grand mal à obtenir ces informations. Et sans ces informations il est difficile d'obtenir la reconnaissance de maladie professionnelle", regrette-t-elle.

Ce mercredi 7 juin est une date symbolique pour Marie-Lys Bibeyran car son frère aurait eu 55 ans aujourd'hui. Les associations Alerte aux toxiques et Générations futures étaient présentes devant le Palais de Justice ce matin pour apporter leur soutien a toute la famille. La cour d'appel de Bordeaux rendra sa décision de 21 septembre.

Une vingtaine de personnes sont venues soutenir Marie-Lys Bibeyrand ce mercredi. © Radio France - Chloé Gandolfo

De nombreuses associations demandent la reconnaissance du lien entre certaines maladies et l'exposition aux pesticides. © Radio France - Chloé Gandolfo

