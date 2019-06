Pesticides, fongicides, insecticides... Le maire de Bègles révèle la liste des produits détectés dans son corps

Clément Rossignol Puech (au centre) avec François Villerette, le président de Générations Futures (à gauche) et Franck Dubourdieu, membre de l'association des médecins contre les pesticides (à d.)

Les résultats font froid dans le dos. Clément Rossignol Puech détaille la liste des produits retrouvés dans son corps à partir de l'analyse d'une de ses mèches de cheveux : des pesticides, des fongicides, des insecticides, des perturbateurs endocriniens. Deux substances sont même actuellement interdites en Europe.

Des résultats qui ne surprenne pourtant pas le maire de Bègles. "Je suis un militant écologiste depuis longtemps et scientifique de formation, donc je m'attendais à ces résultats."

Des produits omniprésents dans notre environnement

Parmi les produits autorisés mais présents en trop grande quantité on trouve le tri iso butyl phosphate. Une molécule présente partout autour de nous. "C'est un retardateur de flammes que l'on trouve dans des tissus de meubles, dans des produits d'entretien pour la cuisine, dans les colles ou les peintures" explique Franck Dubourdieu de l'association des médecins contre les pesticides.

Une présence qui préoccupe d'autant plus Clément Rossignol Puech que le maire n'achète que des produits d'entretien bio... Alors peut-on vraiment éviter toute contamination? "On peut choisir de manger bio, mais l'air que nous respirons est le même pour tout le monde" résume François Villerette, le président de l'association Générations Futures. "Les solutions ne sont pas seulement individuelles, mais il faut aussi des réponses en terme de société pour arrêter de déverser dans l'environnement des polluants dont on connaît le danger."

Le maire de Bègles devrait bientôt faire un nouveau prélèvement à la recherche cette fois de métaux comme le mercure ou le plomb.