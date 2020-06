"Petit cluster" de Covid 19 chez Veolia à Chaingy, tous les salariés invités à se faire tester

Quatre salariés ont été testés positifs sur le site de collecte et de traitement des déchets de Veolia, à Chaingy. Le premier salarié aurait été contaminé lors d'obsèques auxquels il avait assisté. Par précaution l'Agence Régionale de Santé a décidé de tester tous les salariés sur le site

Un nouveau cluster dans une entreprise de la métropole orléanaise, mais celui-ci ne sera pas aussi important que chez Tradival le mois dernier à Fleury les Aubrais. Cette fois c'est chez Veolia, la branche du groupe chargée de la collecte et du traitement des déchets.

4 salariés ont été testés positifs au Covid 19, et une vaste campagne de dépistage est en cours. Tous les salariés du site sont invités à se faire tester sur place, depuis hier vendredi. Et les tests se poursuivront ce samedi, et lundi.

280 salariés à tester

280 salariés ont reçu cet appel de la direction, mais le test reste sur la base du volontariat, c'est la règle. C'est un agent de maitrise du secteur collecte, travaillant dans des bureaux, qui le premier a été contaminé lors d'obsèques auxquels il avait assisté le 6 juin.

Les autres cas positifs sont ses collègues de bureau. "Une vingtaine de salariés ont été en contact avec ce salarié, mais pour ne prendre aucun risque, nous avons proposé à tous les salariés du site de subir des tests PCR" explique Luc Petit le directeur régional de Veolia en Centre Val de Loire. "Ils sont invités à venir sur le site, pour subir ces tests", et les mesures sanitaires sont encore renforcées.

L'Agence Régionale de Santé parle d'un "petit cluster", en attendant le retour de tous les tests la semaine prochaine. Pour le moment, tous les salariés de Veolia dont la présence n'est pas obligatoire ont été renvoyés en télétravail, ceux chargés des collectes évidemment sont en présentiel, mais avec des mesures encore renforcées.