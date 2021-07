"Petit explorateur" propose des cours de baby yoga, des ateliers Montessori et des séances de Snoezelen

Elsa Guesnerie a 29 ans, et les enfants, elle connait, puisqu'elle a trois petits garçons. Monitrice éducatrice de formation, elle a décidé il y a plusieurs mois de quitter son travail dans la protection de l'enfance. Elsa est retournée à l'école pour passer un CAP AEPE (petite enfance) mais aussi suivre plusieurs formations Montessori (valeur clé de bienveillance et d'égalité parent/enfant, observation de l'enfant et de ses périodes sensibles, adaptation de la proposition et de l'environnement), baby yoga et Snoezelen (approche alliant éveil sensoriel et relaxation). Une fois tous ces diplômes passés, elle a créé sa micro entreprise basée sur le développement de l'enfant et son bien être.

"Petit explorateur"

Depuis quelques semaines, Elsa Guesnerie propose des cours de baby yoga de 0 à 5 ans, des ateliers Montessori pour les petits de 0 à 3 ans et des séances de Snoezelen. Elle accompagne avec les parents, le tout petit dans la découverte de son environnement, tel un explorateur, d'où le nom de l'entreprise "petit explorateur". Toutes les infos sur la page Facebook du "Petit explorateur".