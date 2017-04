Petit à petit, la lutte contre le radon gagne du terrain dans le nord de la Haute-Vienne

De plus en plus de particuliers engagent des travaux pour faire baisser le taux de radon de leurs habitations. C'est le cas dans le nord de la Haute-Vienne, où ils sont une centaine à s'être lancés dans des aménagements pour chasser ce gaz radioactif de leurs maisons.

Petit à petit, la lutte anti radon fait son nid dans le nord de la Haute-Vienne. Un secteur très exposé à ce gaz naturel radioactif. D'ailleurs, plus de 700 particuliers ont renvoyé le kit radon qui sert à mesurer le taux dans les habitations. Dans plus de 70% des cas, ce taux est supérieur au taux maximum de 300 becquerels par mètres cubes fixé par l'Organisation mondiale de la santé.

Une pointe à 6 mille becquerels chez un particulier de Chamboret !

Ceci dit, seule une centaine d'entre eux a déjà engagé des travaux. C'est assez peu. Parmi eux, Monsieur et Madame Berton. Dans leur maison de Chamboret, le taux de radon a dépassé les 5 mille becquerels au mètre carré ! Une pointe à 6 mille a même été enregistrée par l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. C'est 20 fois plus que le maximum de 300 becquerels fixés par l'OMS pour parler d’habitat sain.

Jean-Luc Berton n'a pas hésité à lancer des travaux. Son témoignage audio :

Les résultats de ces derniers travaux, que Monsieur Berton a fait lui même, seront connus d'ici un mois. Ils lui ont coûté environ 2 mille 500 euros en matériel. Une belle économie par rapport aux 6 mille euros du devis qu'un prestataire de Loire Atlantique quelque peu "gourmand" lui avait proposé. D'ailleurs, si peu de particuliers se sont déjà lancés dans des travaux, le coût et l'absence d'aides n'y sont certainement pas pour rien. Sans parler de tout ceux qui préfèrent nier le problème du radon.

Un chantier référence avant de former les professionnels du bâtiment

Pour inciter les particuliers à lancer des travaux, le secteur du bâtiment s'organise. L'école des métiers du bâtiment basée en Creuse intervient sur ce chantier "référence" à Chamboret, pour trouver les meilleurs solutions techniques avant de former les professionnels du secteur. Deux syndicats du bâtiment en Limousin, la Capeb et la Fédération Française du Bâtiment ont d'ores et déjà signé une charte avec l'école. Ils s'engagent à ce que les entreprises membres de leur organisation se forment à ces techniques pour proposer le meilleur service à leurs clients.

Ce sera bientôt le cas. Quand les meilleurs méthodes pour chasser le radon auront été validées par les mesures des taux après travaux chez les premiers particuliers. Sachant qu'une autre maison du nord Haute-Vienne sert aussi de chantier référence, mais avec une autre approche : la ventilation par insufflation. Des techniques différentes même si les habitations concernées sont souvent les mêmes : les maisons anciennes sans vide sanitaire.