Petite hausse des cas, expérimentation "réussie" à l'école, troisième dose : le point sur le Covid en Moselle

On constate une légère remontée du taux d'incidence. Les autorités ne sont pas inquiètes mais appellent à la vigilance et à poursuivre la campagne de vaccination, notamment pour la troisième dose. Par ailleurs, seules 5 classes ont fermé pour Covid en Moselle, la semaine dernière.

Les autorités mosellanes ne sont pas inquiètes, malgré la légère remontée des cas de Covid dans notre département (46 cas pour 100.000 habitants), qui suit la tendance des départements voisins, mais appellent à la plus grande vigilance. A l'hôpital, on dénombre 14 patients en soins critiques, un chiffre en légère baisse. Les services de l'état insistent sur le fait qu'il faut continuer la campagne de vaccination, et notamment la dose de rappel : sur les 91.000 Mosellans éligibles (plus de 65 ans, ou personnels soignants, ou immunodéprimés, ou entourage d'immunodéprimés), il reste encore 50.000 personnes à vacciner.

Plusieurs milliers d'octogénaires ne sont toujours pas allés chercher leur première dose

Il s'agit également de vacciner les 10% de plus de 80 ans qui n'ont toujours pas commencé leur schéma vaccinal, ce qui représente plusieurs milliers d'habitants de notre département. L'Agence régionale de santé s'y emploie, explique Lamia Himer, sa déléguée en Moselle, notamment "pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, en mettant à disposition des équipes qui vont aller à domicile", dans le cadre de la campagne "Vaccinons nos aînés." Plus de 72% de la population est complètement vaccinée, soit environ 750.000 personnes en Moselle.

Un taux de vaccination légèrement plus faible dans la vallée de la Fensch et à Forbach

Par ailleurs, la situation est un peu différente selon les territoires. Par exemple, le taux de vaccination est légèrement inférieur à la moyenne départementale dans des secteurs plus populaires comme la vallée de la Fensch ou le secteur de Forbach : "Il y a probablement là des personnes moins réceptives à l'invitation à la vaccination, qui n'ont pas de projet de voyage ou d'aller au restaurant, et qui donc, n'ont pas vu l'utilité du pass sanitaire", avance Laurent Touvet, le préfet de la Moselle. C'est pour cela que les autorités ont ciblé leurs dernières campagnes sur ces secteurs, par exemple dans les boulangeries, en imprimant des messages sur les sachets de pain, mais aussi en organisant des campagnes de vaccination dans les centres commerciaux ou dans les écoles.

Seulement cinq classes fermées avant les vacances

Avant les vacances, l'expérimentation menée dans les écoles primaires de Moselle comme dans neuf autres départements a enfin pu être mise en place : il s'agit, en cas de Covid dans une classe, de ne plus renvoyer tous les élèves chez eux, mais de tous les tester et de ne mettre en quarantaine que les cas positifs. Le recueillement du consentement des parents a enfin pu être terminé, et 75% ont répondu positivement. Et les résultats sont probants, toujours selon Laurent Touvet : "La dernière semaine d'école, des cas de Covid ont été détectés dans 56 classes d'école primaire, sur 4.000 en Moselle, mais seulement 5 ont été fermées, les 51 autres ont pu rester ouvertes" grâce au dépistage.

Pour l'instant, pas de masque à l'école primaire à la rentrée

Malgré la remontée des cas, le retour du masque à l'école primaire à la rentrée n'est pas d'actualité pour l'instant. Le préfet indique que même si le seuil d'alerte de 50 cas pour 100.000 habitants est à nouveau dépassé, ce ne serait pas automatique. "On essaye que les choses ne changent pas trop souvent", dit-il. Il faudrait que le nombre de cas augmente à nouveau "sur une durée assez longue" pour que le port du masque à l'école soit à nouveau obligatoire.