Petites maternités : pour le Blayais et le Médoc les grands établissements de santé sont trop loin

Supprimer 111 maternités en France pour des raisons de sécurité et pour renforcer les effectifs dans les grandes maternités. C'est ce que propose le rapport remis par le gynécologue Yves Ville à l'Académie de médecine. Cela toucherait les maternités qui accueillent moins de 1000 naissances par an, c'est-à-dire une maternité sur cinq dans notre pays.

En Gironde, les maternités de l'hôpital de Blaye et celle de la clinique de Lesparre font partie de cette catégorie. Ce sont de petites maternités avec 2 salles d'accouchement chacune. Sauf qu'elles sont situées dans des endroits très éloignés des grands établissements de santé.

"Pour les habitantes, si il n'y a plus de maternité, elles feront une heure, une heure trente de route pour accoucher" explique Yann Pilatre, directeur de la clinique mutualiste du Médoc à Lesparre. De l'autre côté de l'estuaire à l'hôpital Nord Gironde de Blaye il y'a une petite maternité avec 2 salles d'accouchements et un peu plus d'une dizaine de lit. 384 enfants y sont nés en 2020. Et désormais des spécialistes viennent de Libourne pour épauler le personnel soignant de Blaye.