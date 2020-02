Yonne : peut-on faire confiance à l'homéopathie ?

Peut on faire confiance à l'homéopathie ? C'est le sujet que vous avez choisi en votant sur le facebook de France Bleu Auxerre. Depuis le 1er janvier, les produits homéopathiques ne sont plus remboursés qu'à 15% . Selon la haute autorité de santé, ils présentent une "efficacité insuffisante".

Si vous êtes adeptes de l'homéopathie, vous savez depuis juin dernier, d'ici deux ans, vous ne serrez plus remboursés.

Jusqu'ici, certains produits homéopathiques l'étaient à hauteur de 30%. Depuis le 1er janvier, c'est 15%. Pour le ministère de la Santé, les petites billes blanches ne sont pas assez efficaces pour justifier leur remboursement par la sécurité sociale. Il s'était basé à l'époque sur un avis de la haute autorité de la santé.

Pourtant un Français sur deux a déjà pris des granules homéopathiques, pour des états grippaux, le mal des transports et les petits bobos du quotidien avec l'Arnica. Blandine est assistante maternelle à Auxerre. "J'ai toujours de l'arnica sur moi pour les enfants. Mais est ce que la douleur passe naturellement ou parce que le granule a fait de l'effet ? Il y a peut être un peu des deux. Je ne sais pas."

Mais selon la haute autorité de la santé, l’homéopathie repose sur l’effet placebo. Car les produits n'ont pas d'efficacité démontrée .

"Je me soigne depuis quarante ans à l'homéopathie, mes enfants aussi et tout va bien" Christine

Ce n'est pas l'avis de Christine . Pour cette auxerroise l'homéopathie a fait ses preuves. "Je me soigne depuis quarante ans pour des problèmes ORL, pour des problèmes de rhumatismes. Mes enfants aussi ont été soignés à l'homéopathie. Et tout va bien."

Si pour Christine et sa famille tout va bien...Peut on faire confiance pour autant à l'homéopathie ? Pour Michel Serin, généraliste à Saint Amand en Puisaye, la clé, c'est avant tout de faire confiance au diagnostic de son médecin. " Les médecins homéopathes, à la base, ils ont une formation traditionnelle. Donc ils ont des compétences et ne risquent pas de passer d'un diagnostic qui nécessiterait un traitement spécifique, que l'homéopathie ne peut pas remplacer. "

Aujourd'hui plus de 2 français sur 3 sont convaincus des bienfaits de l'Homéopathie dont le déremboursement total est annoncé pour 2021,