Alors que certains Bretons n'ont pas jamais été contaminés au coronavirus, d'autres au contraire sont une nouvelle fois touchés par la maladie. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter rassure Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses et réanimation médicale au CHU de Rennes.

On peut attraper le coronavirus plusieurs fois mais "ce n'est pas grave", selon le professeur Pierre Tattevin

Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses et réanimation médicale au CHU de Rennes

La cinquième vague de l'épidémie de coronavirus continue de déferler en France. Entre le 7 et le 14 janvier, 82.250 nouveaux cas positifs ont été détectés en Bretagne, selon l'Agence régionale de Santé. Parmi ces malades, certains n'en sont pas à leur première infection. Tandis que certains Bretons ont réussi à passer entre les vagues, d'autres au contraire ont attrapé plusieurs fois le virus. Ce n'est pas surprenant explique le professeur Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses et réanimation médicale au CHU de Rennes car l'épidémie dure depuis deux ans maintenant et avec le temps, "les défenses immunitaires diminuent".

Les personnes les plus susceptibles d'être contaminées plusieurs fois au Covid-19 sont les immunodéprimés, mais "cela peut arriver à n'importe qui", même aux plus jeunes. Pour le professeur Pierre Tattevin, "ce n'est pas parce que leurs défenses immunitaires ne sont pas bonnes, mais parce que la protection contre le virus ne dure pas très longtemps".

Nos défenses immunitaires s'estompant avec le temps, le risque d'être à nouveau infecté augmente. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement et les autorités sanitaires ne cessent d'insister sur la nécessité de la dose de rappel vaccinal.

Un autre élément peut aussi expliquer ces infections multiples : le variant Omicron. "Il est tellement contagieux qu'il passe partout", lance Pierre Tattevin. De part cette forte contagiosité, "mathématiquement plus de gens seront à nouveau contaminés". Omicron présente également plus de mutations que les autres variants du Covid-19, il est donc largement différent des souches précédentes du virus. "La mémoire qu'on pourrait avoir des expositions différentes est donc moins bonne, parce que le virus est vraiment différent", précise le professeur.

"C'est quand même une bonne nouvelle"

Il n'y a pas lieu toutefois de s'inquiéter assure le chef du service des maladies infectieuses et réanimation médicale au CHU de Rennes. "On sait de l'histoire des autres coronavirus antérieurement qu'à terme ils deviennent des virus beaucoup moins virulents, qui donnent par exemple des rhumes", explique le professeur Pierre Tattevin.

Moins contagieux, le variant Omicron peut ainsi provoquer des symptômes légers comme un rhume. "Ce n'est pas très grave, parce qu'on peut faire un rhume tous les deux ou trois mois sans que ça soit dangereux, même pas chez les immunodéprimés", ajoute-t-il. Plusieurs scientifiques espèrent ainsi qu'avec "le temps, on finisse par avoir rencontré suffisamment souvent le coronavirus, soit via les vaccins, soit via les contaminations, pour avoir une bonne protection".