Alpes-Maritimes, France

Depuis vingt ans, le nombre de personnes qui souffrent d'allergies a doublé dans le monde et d'ici 2050, une personne sur deux souffrira d'allergies. C'est lié à notre environnement de plus en plus pollué et comme c'est très souvent héréditaire, de plus en plus de parents transmettent leurs allergies à leurs enfants.

10 % d'enfants asthmatiques en France

Les allergies infantiles sont justement au cœur de la journée française de l'allergie en 2018. L'association Asthme et Allergies lance par exemple un petit guide avec les bons réflexes à adopter, et propose ce mardi de 13h à 19h un tchat sur son site internet.