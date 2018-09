Montpellier, France

On connaissait déjà les rendez-vous en ligne chez certains médecins de ville, ou dans certaines cliniques, voilà que l’hôpital de Montpellier s'y met aussi. Le CHU expérimente depuis hier la prise de rendez-vous par internet dans trois services : urologie et transplantation rénale, chirurgie maxillo faciale et stomatologie et enfin gynécologie.

"Il s'agit de mettre le numérique au service des usagers, pour repenser les relations entres les usagers et l'hôpital et rendre notre établissement plus accessible", explique Thomas Le Ludec, directeur du CHU de Montpellier.

Le CHU utilise le service en ligne Doctolib, cela permet de choisir son jour et horaire de consultation dans les créneaux disponibles sans avoir à passer par le secrétariat. Ce service permet aussi d'envoyer des rappels aux patients avant la consultation et de réduire ainsi les oublis et les rendez-vous non honorés.

En fonction de cette première expérience, la prise de rendez vous en ligne pourra être proposée à d'autres services l'an prochain.