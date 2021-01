On peut donner son sang après le couvre-feu, rappelle l'EFS de Moselle

Saviez-vous que vous pouvez donner votre sang, y compris après le couvre-feu, à 18h ? C'est l'Etablissement français du sang qui tient à le rappeler : en effet, l'organisme a constaté qu'il y avait désormais beaucoup moins de monde en fin d'après-midi-début de soirée, et du coup, les stocks diminuent lentement. En Moselle, l'EFS dispose de douze jours d'avance. C'est encore confortable, mais pour combien de temps ?

Une fréquentation en baisse de 50% en fin d'après-midi dans les grandes villes

Le docteur Christine L'Hote, responsable de l'activité des prélèvements de Moselle à l'EFS, a constaté une baisse de la fréquentation en fin d'après-midi : "Généralement, quand une collecte est ouverte de 16h jusqu'à 19h, à partir de 18h, nous voyons arriver une affluence beaucoup plus importante, puisque les donneurs sortent du travail." Or, depuis la mise en place du couvre-feu, et alors même que c'est autorisé, il y a beaucoup moins de monde : "dans les grandes villes, la fréquentation diminue de moitié dans ce créneau horaire", précise-t-elle.

Pour continuer à donner après 18h, rien de plus simple : "Il suffit de cocher la case "Assistance à personne vulnérable" sur l'attestation dérogatoire au couvre-feu", explique Christine L'Hote. Pour retrouver les collectes près de chez vous, rendez-vous sur le site de l'EFS.