Covid-19 : peut-on généraliser le dépistage massif à toute la France ?

Alors que Charleville-Mézières et Le Havre débutent ce lundi leur campagne de dépistage massif du Covid-19, l'idée de généraliser la mesure à tout le pays semble présenter plus d'inconvénients que d'avantages.

"Si on testait 50% de la population, je serais le plus heureux des hommes! Nous serons sans doute en dessous", a estimé l'ancien Premier ministre Edouard Philippe au sujet du début de la campagne de dépistage massif qui débute dans sa ville du Havre ce lundi. Tout comme à Charleville-Mézières, l'opération prévoit d'identifier au plus vite les cas de contamination au virus, de retrouver les cas contacts et d'isoler sans perdre de temps en cas de test positif. Saint-Etienne et Roubaix lanceront leur campagne à leur tour aux alentours du 11 janvier. Pourtant, il semble difficile de tester l'ensemble de la population française de cette manière.

Olivier Véran ne s'était d'ailleurs pas aventuré sur l'idée d'un généralisation jeudi dernier. "Ces opérations sont autant un moyen de limiter la propagation du virus dans les collectivités concernées qu'un levier d'expérimentation de notre stratégie 'tester-alerter-protéger' dont vous voyez qu'elle évolue", avait précisé le ministre de la Santé.

Pas d'efficacité prouvée

Une campagne nationale de tests présente d'abord une difficulté majeure, celle de la logistique dans un temps très court. "On essaye de faire un maximum de tests. On peut en faire entre 2,5 et 3 millions par semaine, _mais pas 70 millions en deux jours_", explique Lionel Barrand, président du Syndicat des jeunes biologistes médicaux (SJBM). Il faudrait également, en très peu de temps, mobiliser le personnel médical suffisant pour permettre à tous les français de se faire tester. Ce à quoi s'ajoute la question de l'efficacité des tests antigéniques, plus rapides que les tests PCR, mais qui laissent passer beaucoup plus de faux négatifs.

Pour le moment, le dépistage massif à grande échelle n'a d'ailleurs pas permis de prouver l'efficacité du dispositif. En Slovaquie, environ 90% de la population avait été testée au début du mois de novembre. Quelques semaines plus tard, le pays connaît un rebond du nombre de cas de contamination.

En Grande-Bretagne, la ville de Liverpool avait été choisie pour l’expérimentation. Si la classe politique britannique s'est félicitée de la baisse des tests positifs, les scientifiques doutent des conséquences réelles du dépistage, expliquant que la courbe des infections avait déjà commencé à s'infléchir avant sa mise en place.