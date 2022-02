"On peut sauver des vies" : les 18 - 24 ans donnent leur sang à Rennes

L'établissement français du sang (EFS) alerte sur les réserves du sang, au plus bas, avec 70.000 poches en réserve alors qu'il en faudrait 100.000. Tous les Bretons sont appelés à donner leur sang. La tranche des 18 - 24 ans est celle qui donne le plus.

Les réserves de sang actuelles représentent sept jours de stock en France. L'établissement français du sang (EFS) mise donc sur les jeunes, avec des opérations de sensibilisation dans les universités. "J'étudie à Rennes 2, il y avait beaucoup d'affiches, je me suis dit que c'était le moment de le faire", explique Mathilde, 19 ans, qui donne pour la première fois son sang à la maison du don à Rennes.

Le télétravail et la vague Omicron ont freiné les dons de sang

"On peut sauver des vies. A notre échelle, ça permet d'aider les médecins qui font beaucoup plus que nous." Une fois le formulaire rempli, Mathilde passe un entretien avec une infirmière. "Vous sentez en forme ? Oui. Pour le premier don, les veines ont tendance à se rétracter, donc je vais vous faire travailler avec des flexions et extensions des chevilles. Comme vous augmentez votre débit, la poche se remplit plus rapidement et donc vous êtes branchée moins longtemps. Et surtout, on évite les malaises."

La salle d'attente de la maisons du don de Rennes est pleine. La campagne d'alerte de l'EFS semble porter ses fruits, après de longs mois de disette. "Entre les collectes de sang qui ont dû être annulées dans les écoles, les entreprises mais aussi les cours à distance et le télétravail, c'est compliqué. Et aujourd'hui, cette vague Omicron rajoute des difficultés", analyse Géraldine Malard, chargée de communication pour l'EFS en Bretagne.

Combien de temps faut-il attendre pour donner après avoir été positif au Covid ?

Dans ce contexte sanitaire tendu, les interrogations sont nombreuses. Peut-on donner son sang après avoir été positif au Covid ? "Oui, bien sûr, ce n'est pas une contre-indication. Il faut attendre 14 jours après la fin des symptômes", répond Géraldine Malard. Peut-on donner après avoir reçu une injection du vaccin ? "Oui, et il n'y a aucun délai à attendre, quelque soit le type de vaccin ou le nombre d'injections que l'on a reçues avant de venir donner son sang."

Il est recommandé de remplir un rapide questionnaire en ligne avant de se rendre à la maison du don. La prise de rendez-vous en ligne est obligatoire. "Et puis, si on a des questions un peu plus précises, il ne faut pas hésiter à appeler une maison du don ou envoyer un mail. On vous répondra." Toutes les maisons du don et les collectes sont à retrouver en ligne. Des collectes ponctuelles ont lieu ce jeudi après-midi dans la salle Trema de Noyal-sur-Vilaine près de Rennes ou encore dans la salle Alan Meur à Questembert dans le Morbihan.