Peut-on se faire vacciner sans rendez-vous avec une dernière dose au Kindarena de Rouen ?

Ils se sont dits qu'ils allaient tenter le coup. Ce soir-là devant le Kindarena de Rouen (Seine-Maritime), transformé en centre de vaccination, une poignée de personnes attendent devant les grilles. Ils n'ont pas pris rendez-vous et pour cause : ils ne sont, pour l'instant, pas éligibles pour se faire vacciner contre le coronavirus.

Un espoir : bénéficier d'une "dernière dose"

"Je suis venu voir s'il y avait des doses disponibles ce soir, explique Eric, 50 ans, et qui habite Notre-Dame-de-Bondeville. Je ne peux pas prendre rendez-vous mais j'ai des parents âgés, qui eux se sont faits vacciner, et je n'ai pas envie de les mettre en danger." Comme les autres, Eric espère bénéficier d'une "dernière dose" de vaccin Pfizer : une dose qui, si elle ne trouvait pas preneur en fin de journée, serait perdue. À l'entrée, on lui laisse entendre que peut-être, il pourrait (avec beaucoup de conditionnel) en rester, s'il attend.

Mais quelques minutes plus tard, un médecin sort pour annoncer la nouvelle : toutes les doses ont trouvé preneur. "Cela veut dire qu'ils ont bien fait leur travail", sourit Eric, avant de repartir, légèrement déçu.

En cas de désistement, Covidliste contacte déjà des volontaires

Alors certaines personnes ont-elles pu bénéficier d'une fin de flacon en fin de journée ? "C'est arrivé", reconnaît un membre de l'équipe du Kindarena. Mais c'est très rare. En effet, le CHU de Rouen confirme que le centre a rejoint Covidliste, une plateforme qui recense et contacte des volontaires pré-enregistrés en cas de désistement ou de rendez-vous non honoré.

Avec le fonctionnement actuel, "aucune dose n'est perdue" au Kindarena, affirme encore le CHU de Rouen, qui gère la structure.