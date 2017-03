Phil, un marathon des sables contre la maladie de Charcot

Depuis quinze ans, Phil se bat contre la maladie de Charcot. Le 11 avril, le Sénonais va réaliser un rêve et participer au Marathon des Sables, au Maroc. Ses proches courront pour lui.

La vie de Phil bascule en 2002 : lors d'un footing en Corse, il remarque que son pied droit reste à la traîne, sur le sable. Le diagnostic ne tarde pas à tomber, comme un couperet. Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), plus connue sous le nom de "maladie de Charcot". Une maladie qui va paralyser Phil progressivement, le contraindre à se déplacer en fauteuil roulant, et rendre son élocution très difficile.

"Mon mari était un très grand sportif". Pascale, la femme de Phil, parle pour lui. "Il a commencé très jeune à faire de la montagne, il a escaladé le Mont-Blanc plusieurs fois, a pratiqué le biathlon et a déjà bouclé un marathon. Depuis la maladie, il a gardé son mental de sportif, mais malheureusement pas ses jambes". Ce sont donc Patrice et Cyril qui vont courir pour lui, via leur association "Courir pour les autres".

"Lui permettre de courir à travers nos jambes"

- Phil, infirmier et marathonien

Patrice, c'est l'infirmier qui s'occupe de Phil, lors de ses séjours de répit au Pays Basque. Lui va courir 250 km, en autosuffisance, dans le désert. Une aventure solidaire. "Quand Phil était en séjour à l'hôpital où je travaille, à Hendaye, je lui ai proposé de nous rejoindre sur les deux dernières étapes du Marathon des Sables, raconte Patrice. Ça fait un lien entre nous qui courons, et l'ancien sportif qu'il était, qui va nous attendre à l'arrivée. Cela va lui permettre de courir à travers nos jambes, et de médiatiser la maladie de Charcot'".

Faire mieux connaître la maladie de Charcot

Car pour le moment, on ne guérit pas de la maladie de Charcot. L'espérance de vie moyenne, une fois la maladie déclarée, est de 3 à 5 ans. Pour Phil, la maladie évolue plus lentement. "Les patients qui sont atteints de cette maladie ont un mental à toute épreuve, témoigne Patrice, l'infirmier. Ce sont des gens qui restent dignes par rapport à l'évolution de la SLA, qui savent ce qui les attend. Nous, ça nous aide à nous accrocher. C'est un feed-back entre le coureur et le malade".

"C'est une aventure avec beaucoup de chaleur humaine"

- Pascale, la femme de Phil

Le 11 avril, Phil et sa femme rejoindront Agadir, puis ils rejoindront la caravane du marathon, aux portes du désert, pour être à l'arrivée des dernières étapes. Malgré les nombreuses contraintes liées à la maladie et aux déplacements en fauteuil roulant. "On a le cœur qui bat assez fort quand on en parle, explique Pascale. C'est une aventure avec beaucoup de chaleur humaine, peut-être avec beaucoup de surprises. Les difficultés ne nous font pas peur, nous sommes trois personnes à nous occuper de Phil. Quel bonheur de voir Phil heureux et d'aller au bout de cette aventure".

"On vit les choses à 500%" - Pascale, la femme de Phil Partager le son sur : Copier

Phil écrit : "fais de ta vie un rêve, et de ce rêve, une réalité. Cette devise me permet de continuer à vivre, sans trop penser à la maladie". Si vous voulez aider Phil et faire un don, rendez-vous sur la plateforme de financement participatif Kisskissbankbank.

Pascale et Phil © Radio France

Voici le message que Phil nous a adressé lors du tournage de ce reportage

"Lors de mon dernier séjour à Hendaye, en octobre 2016, Patrice me dit qu'il avait en projet, avec Cyril, de courir à nouveau le Marathon des Sables. Et cela au profit de la recherche pour la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA). Dans la foulée, il me propose de faire partie de cet événement pour représenter les "patients SLA" (je préfère patients que malades, même si la réalité est évidente). Ma réponse a été immédiate : un grand OUI !

A partir de ce moment, les idées ont fusé de toutes parts. Ayant participé en juin à une étape de la "longue route des malades de la SLA", dont Gilles Houbart était à l'initiative, 788 km en fauteuil roulant électrique, fort de cette aventure, j'ai pu apporter des conseils quant à la façon de financer une partie de cet événement, en l’occurrence par Kisskissbankbank.

Ma motivation est grande face à cette terrible maladie. Elle n'est pas invalidante uniquement pour ceux qui en sont atteints, mais (très) directement elle touche les plus proches : épouses, époux, enfants, sœurs, frères, ami(e)s. Je suis en permanence en contact avec les neurologues, à l'occasion de consultations, mais aussi par mails. Je pose des questions sur l'avancée de la recherche.

Il y a beaucoup de travail sur la SLA dans le monde, et chaque pays travaille ensemble. Je reste persuadé que quelque chose va voir le jour très prochainement. Malheureusement, 'prochainement' se compte en années pour les plus optimistes, pour ne pas dire en dizaines d'années, voire à la Saint-Glinglin pour les très pessimistes.

Je vais participer à cette aventure hors normes en pensant profondément à mes ami(e)s disparu(e)s. La SLA a eu raison d'eux. Je pense également à ceux qui sont en attente d'un diagnostic, et qui ne savent pas si c'est la SLA qui est en train de leur réserver un futur pour le moins dramatique. Je vais penser à toutes les personnes qui essaient de vivre tant bien que mal, une pseudo existence contraire à ce que tout à chacun n'aspire pas.

Évidemment, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on pourrait presque se dire qu'il y a bien pire que de mourir de la SLA. On pourrait également se dire, nous patients SLA, qu'au vu de la nonchalance et autres retours en arrière sur les problèmes liés au handicap, que le qualificatif de 'patient' restera à jamais dans l'esprit des décideurs en général. Bref, je me console en citant cette devise : 'fais de ta vie un rêve, et de ce rêve, la réalité'. Elle me permet de continuer à vivre, sans trop penser à la maladie".