Philippe Candeloro se mobilise sur la sclérose en plaques au CHU et place Masséna de Nice

Forte mobilisation pour la Journée Mondiale de la Sclérose en Plaques (SEP) à Nice ce lundi 30 mai. Des ateliers sur les symptômes invisibles, des parcours d'accessibilité avec des fauteuils roulants, et des invités dont Philippe Candeloro, patineur artistique et Parrain de la fédération UNISEP

C'est quoi la Sclérose en Plaques ?comment reconnait-on les premiers symptômes ? comment on entoure les malades ?

Pour cette Journée mondiale de la Sclérose en Plaques (SEP) des animations sont prévues au CHU de Nice jusqu'à 14H sur Pasteur 2, et sur la place Masséna toute la journée. Dans le centre de Nice sur la Promenade du Paillon : des stands sont prévus avec des ateliers pratiques sur les symptômes invisibles avec du matériel qui simule les troubles de la marche de la vision et de la sensibilité. Un parcours d'accessibilité avec des fauteuils roulants est en place pour montrer le quotidien de ceux qui les utilisent.

La Sclérose en Plaques (SEP) est une maladie neurologique chronique du système nerveux qui affecte le cerveau et/ou la moelle. Elle touche surtout les jeunes adultes et 3 fois plus de femmes sont diagnostiquées que les hommes. C'est la première cause de handicap non traumatique chez l'adulte jeune.

Des animations avec la présence de Philippe Candeloro, la patineur qui est Parrain de la fédération UNISEP, l'Union associative pour lutter contre la SEP.