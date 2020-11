Philippe Croizon : il volera dans l'espace, Elon Musk le lui a promis

C'est une histoire comme seuls les réseaux sociaux peuvent en créer : vendredi dernier, Philippe Croizon lance un pari sur Twitter. Quelques heures plus tard, Elon Musk le patron de Space X, lui promet qu'il volera à bord d'un de ses vaisseaux spatiaux.

Tout commence à 7h40 du matin, quand l'athlète amputé des quatre membres lance un défi à ses abonnés. S'il dépasse les 50.000 followers avant Noël, il contactera Elon Musk. Une heure plus tard, le chiffre est atteint, et Philippe Croizon s'exécute.

Comme souvent avec l'homme qui a traversé la manche, relié les 5 continents à la nage et bouclé le rallye Dakar, tout part d'une blague. Philippe Croizon ose et tente sa chance, mais il n'attend pas de réponse. " Pas sûr qu'il verra mon tweet" écrit-il quelques minutes plus tard. Et puis, dans la soirée, un message d'Elon Musk arrive : "vous volerez dans un vaisseau Starship", l'un des vaisseaux que son entreprise met au point.

Les deux hommes continuent à échanger des messages privés

C'est la surprise pour Philippe Croizon qui avoue avoir du mal à dormir depuis trois jours. Pour l'instant, pas de promesse formelle, mais un engagement public. Depuis, les deux hommes continuent à échanger des messages privés. "Mon anglais n'est pas suffisant pour que je puisse lui parler" confie l'athlète. Il lui a parlé d'un autre de ses projets, refaire le Dakar, mais sur une voiture électrique ou hydrogène. "Je lui en ai parlé, et maintenant, j'attends sa réponse".