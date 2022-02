Philippe Juvin en visite en Vaucluse

Le conseiller santé de Valérie Pécresse la candidate LR à l'élection présidentielle a animé une réunion publique à Gordes sur les thèmes de la dépendance et de la désertification médicale.

Philippe Juvin, Dominique Santoni et Julien Aubert entourés de l'équipe de l'hôpital d'Apt

Entouré de la présidente du conseil départemental (et ancienne maire d'Apt) la LR Dominique Santoni et du député LR de la 5° circonscription de Vaucluse Julien Aubert Philippe Juvin s'est rendu dans l’après-midi à l'hôpital d'Apt rencontrer le personnel soignant et l'équipe de direction.

Dépendance et désertification médicale

Le thème de ces deux rendez-vous étaient les même : la santé, la dépendance, la désertification médicale. « Il faut relever le numerus clausus qui limite le nombre d'étudiants en médecine et donc de médecins« a plaidé le conseiller santé de Valérie Pécresse. Quant au vieillissement de la population il implique une montée en puissance de la gériatrie, la médecine spécifique du grand âge. Mais les EHPAD ne sont pas la seule solution et à Apt l'hôpital innove en proposant un EHPAD "hors les murs", une hospitalisation à domicile mieux gérée au profit des patients mais aussi de leurs aidants.