PHOTO - Découvrez la première image du trou noir au centre de notre galaxie

C'est une première "révolutionnaire", selon les mots de EHT, équipe internationale d'astronomes ayant travaillé sur ce projet. Ce jeudi 12 mai, ils ont publié la toute première image du trou noir Sagittarius A* situé au coeur de notre galaxie, la Voie lactée. "Je peux vous présenter l'image du trou noir Sgr A* au centre de la galaxie", a annoncé sous les applaudissements Huib Jan Van Langevelde, directeur du projet EHT, lors d'une conférence de presse à Garching en Allemagne.

La toute première image du trou noir au coeur de notre galaxie © AFP - European Southern Observatory

Si techniquement, il n'est pas possible de "voir" un trou noir, en raison de la densité et de la force de gravité si extrême que l'objet empêche la lumière de s'en échapper, il est toutefois possible d'observer la matière qui circule autour du trou noir, avant d'y être "avalée".

"Nous avons une preuve directe que cet objet est un trou noir", a expliqué ensuite Sara Issaoun, du Centre d'astrophysique d'Harvard, en décrivant "le nuage de gaz (autour du trou noir) qui émet des ondes radio et que nous avons observé".

Une masse d'environ quatre millions de soleils

Sagittarius A*, qui doit son nom à sa détection dans la direction de la constellation du Sagittaire, a une masse d'environ quatre millions de soleils et se trouve à 27.000 années lumière de la Terre. Son existence a été supposée depuis 1974, avec la détection d'une source radio inhabituelle au centre de la galaxie.

L'EHT, un réseau international de huit observatoires radio-astronomiques, avait apporté en 2019 l'image historique de M87*, un trou noir supermassif de six milliards de masses solaire dans sa galaxie, Messier 87, située à 55 millions d'années lumière. Avec ses quatre millions de masse solaire, Sgr A* est lui un poids plume dans le bestiaire des trous noirs supermassifs.

La "silhouette" du trou noir se découpant sur un disque lumineux de matière rappelle celle du trou noir de la lointaine galaxie M87, qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Les scientifiques y voient la preuve que les mêmes mécanismes de la physique sont à l'oeuvre au coeur de deux systèmes de taille très différente.