PHOTO - Depuis l'espace, Thomas Pesquet photographie la Charente-Maritime

"La couleur très jaune est surprenante !" commente Thomas Pesquet sur ses réseaux sociaux Thom_astro, sous sa photo de la Charente-Maritime, publiée ce 5 novembre. La photo englobe "la façade ouest de la France, de Bordeaux à Vannes."

L'astronaute avait été popularisé, lors de son premier voyage dans la station spatiale internationale (ISS), par ses photographies de la terre. Une habitude qu'il a reprise lors de ce second voyage. Et avec succès : en quelques heures, sa photo de la Charente-Maritime a reçu plusieurs milliers de like.