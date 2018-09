Périgueux, France

De grandes grues et des panneaux beiges en métal qui semblent cacher une grande activité. Depuis six mois, les Périgourdins ne voient pas grand chose des travaux qui se déroulent à l’hôpital de Périgueux. Pourtant, les ouvriers s'affairent. La deuxième tranche de travaux a été lancée en février et la première pierre de ces nouveaux bâtiments a officiellement été posée ce vendredi 14 septembre.

La première pierre a été posée ce vendredi après-midi. © Radio France - Benjamin Fontaine

Architecte de la première tranche, Michel Beauvais a été choisi pour ce nouveau chantier. Il a dû imaginer des bâtiments, comme des greffes sur les immeubles des années 1970. "L'angle du bâtiment qui donnera sur l'avenue Georges Pompidou sera arrondi comme une proue. Il y a aura beaucoup de lumière mais aussi du noir pour rappeler les bâtiments ouverts en 2008," explique l'architecte.

Ouverture d'une deuxième salle d'angioplastie

Ce nouveau bâtiment de 10.000 m2 sur trois étages regroupera 180 lits d'hospitalisation complète. La structure sera reliée aux bâtiments B et C par des galeries. Il sera mis en service à l'automne 2019. Quelques mois plus tard, en mai 2020, le bâtiment B affecté aux activités ambulatoires sera lui en activité. Ces nouveaux travaux ont pour objectif d'accueillir les patients dans des lieux plus spacieux et plus accueillants. Il devrait permettre aussi l'ouverture d'une deuxième salle d'angioplastie et de coronarographie.

De grandes grues ont poussé sur le chantier. © Radio France - Benjamin Fontaine

Plus de 48,7 millions d'euros vont être investis dans ces projets, loin des 100 millions d'euros prévus à l'origine. La moitié de cette somme sera financée par les ressources de l'hôpital. L'Etat ne versera que 3,5 millions de subventions. Pour le reste, près de 21 millions d'euros, le centre hospitalier va devoir emprunter.