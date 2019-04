PHOTOS - 100.000 tulipes contre le cancer des enfants à La Tronche

La Tronche, France

La 19e édition de l'opération "100.000 tulipes contre le cancer des enfants" organisée par le Lions club Grenoble Porte de France a débuté ce mardi à La Tronche (Isère). Les 100.000 fleurs plantées dans un champ en octobre ont éclos et sont prêtes à être ramassées, pour la bonne cause.

Caliste et Stéphanie mettent la main à la terre pour récolter des fleurs qu'ils achèteront au prix de 10€ les 20 © Radio France - Nicolas Joly

Des tulipes contre le cancer

Les 100.000 fleurs plantées en octobre ont éclos à la fin du mois de mars © Radio France - Nicolas Joly

"On va prendre du violet, ensuite du blanc, du orange et du rouge", indique Caliste, sept ans, à sa maman Stéphanie. C'est elle qui devra payer les fleurs au prix de 10 euros les 20. Une somme qu'elle n'hésitera pas à débourser : "j'ai un enfant suivi en oncologie pédiatrique au CHU Grenoble-Alpes. Toutes les équipes du service se démènent pour favoriser le bien-être des enfants donc c'est normal qu'on leur donne un petit coup de pouce quand on peut. Avec grand plaisir."

Les bénévoles du Lions club mettent en bouquet les fleurs cueillies et récoltent les sommes pour le CHU © Radio France - Nicolas Joly

Les sommes récoltées grâce à la vente des fleurs seront intégralement reversées au service de pédiatrie du CHU Grenoble Alpes, dirigé par le professeur Plantaz. "Nous allons pouvoir acheter une machine de tri cellulaire et financer de la formation et de la recherche clinique", se réjouit-il.

Une éclosion un peu précoce

Une partie de la production devra être jetée si elle n'est pas ramassée à temps © Radio France - Nicolas Joly

Les fleurs plantées en octobre ont éclos plus vite que prévu à cause du fort soleil de ces derniers mois. Les cueilleurs ont donc l'embarras du choix parmi les fleurs bien ouvertes qui sortent de terre. Toutefois, il y a un gros risque pour celles qui ne seront pas ramassées. Elle pourraient faner, comme c'est le cas chaque année pour une partie de la plantation.

Le professeur Plantaz qui dirige le service de pédiatrie du CHU Grenoble Alpes a remercié les membres du Lions Club Grenoble Porte de France © Radio France - Nicolas Joly

Sauf que cette fois, le nombre de tulipes malchanceuses serait bien plus important. "L'année dernière était la meilleure année et nous avions perdu 10% des fleurs; D'ordinaire c'est plutôt entre 20 et 30% mais cette année on pourrait _atteindre les 40%_" s'inquiète Paul Roux, responsable de la plantation. Il faut donc se dépêcher pour cueillir les fleurs et faire un don aux enfants malades.