Gard, France

Plus d'une centaines d'espèces de papillons de jour ont déjà été répertoriées dans le Gard.

L'objectif de cet atlas, c'est bien sûr de savoir où elles sont localisées grâce une carte dynamique.

Tout le monde peut participer

"Le plus simple, c'est de se promener et de faire peur aux papillons, parce que le papillon , on le repère plus facilement quand il vole que quand il est posé. "

Jean Laurent Hentz, le fondateur de Gard Nature Copier

Ce qui intéresse aussi l'association Gard Nature, c'est de savoir comment ces espèces évoluent. Est-ce qu'il y en a de nouvelles, est-ce que certains papillons au contraire disparaissent.

L'Apollon, un papillon de plus en plus rare dans le Gard

"Ce papillon de montagne a certainement fait les frais de certains types de collections et qui en plus est malmené par les changements climatiques. "

Certaines espèces sont rares à l'échelle du département Copier

Les passionnés de Gard Nature se sont donnés 5 ans pour réaliser l'Atlas des papillons du Gard. Pour contribuer, il suffit d'aller sur son site : naturedugard.org

Jean Laurent Hentz, le fondateur de l'association animera également une conférence sur les papillons du Gard le samedi 24 mars à 14h à la maison des associations de Remoulins.

L' Apollon - Jean Laurent Hentz, Gard Nature

Belle -Dame - Jean-Laurent Hentz, Gard Nature