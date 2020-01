PHOTOS - A Niort, le musée Bernard d'Agesci dépoussière sa collection d'insectes

Niort, France

Le musée Bernard d'Agesci, à Niort, n'a pas dans ses réserves que des tableaux ou des sculptures. Il est aussi muséum d'histoire naturelle - depuis 1840 - et conserve un important fonds dans ce domaine. Et notamment une collection d'entomologie, c'est-à-dire d'insectes. Des papillons, des scarabées des libellules... 20.000 spécimens au total.

Depuis le lundi 6 janvier, une restauratrice mène un diagnostic sanitaire du fonds ancien : 298 boîtes. Photos, fiches de constat avec les espèces, leur nombre, les opérations à prévoir dans une future phase de restauration... Car parfois une aile ou une patte s'est décrochée. La restauratrice procède également au dépoussiérage de ces boîtes.

Il y a aussi tout un travail d'identification pour reconnaître certains insectes. Deux bénévoles spécialistes des papillons à Deux-Sèvres nature environnement apportent leur aide.

Deux spécialistes des papillons à Deux-Sèvres Nature Environnement aident à l'identification © Radio France - Noémie Guillotin

Enrichir les connaissances sur la biodiversité

L'objectif est de numériser ces insectes pour servir la recherche. Car ces boîtes peuvent permettre d'en savoir plus sur la biodiversité. "Nous souhaitons savoir où l'insecte a été prélevé et toute l'évolution de la biodiversité par rapport à ces insectes. Nous savons aujourd'hui que quantité d'insecte qui sont dans nos boîtes n'existent plus sur notre territoire", explique Laurence Lamy, directrice du musée Bernard d'Agesci.

Le musée a reçu une subvention de 18.000 euros du ministère de la Recherche pour la numérisation. Pas encore de fonds, en revanche, pour la restauration.

Certains insectes sont minuscules © Radio France - Noémie Guillotin

Un accrochage à partir du 17 mars

Ces boîtes n'ont pas vocation à être exposées au public mais un accrochage est prévu du 17 mars au 17 mai "Dans les coulisses du musée : insectes à la loupe". Le 19 mars, dans le cadre de l'animation "L'art au menu", la restauratrice livrera un témoignage sur son intervention.