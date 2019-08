Photos: À St-Cyprien, un voilier pour sensibiliser à la lutte contre la VIH

Saint-Cyprien, France

Un voilier bleu à 30 mètres du rivage de la plage du Bocal du Tech, entre Saint-Cyprien et Argelès-sur-Mer. Sur la poupe, une banderole Aides, qui attire l'oeil des curieux.

"Au début, je pensais que c'était juste un bateau de touristes... Mais quand j'ai vu la banderole, puis cet homme qui arrivait sur la plage avec une annexe, j'ai dit : chapeau ! " explique un vacancier.

Le propriétaire du bateau, c'est Freddy. Il vit six mois par an sur l'Albion, avec lequel il voyage. Le port d'attache du voilier est à Port-Leucate. Mais cet été, l'homme d'une quarantaine d'années a décidé de mettre son navire au service des autres.

"Il est interdit de mettre des banderoles ou des panneaux sur la plage. Alors avoir le bateau à quelques mètres, avec le logo de Aides, c'est un moyen différent pour rappeler que la lutte contre le VIH ne s'arrête pas pendant les vacances !" -Freddy.

L'annexe du bateau permet d'accéder au rivage, pour aller à la rencontre des vacanciers. © Radio France - Xavier Ponroy

Une fois sur le sable, Freddy est rejoint par d'autres membres de l'association. Ensemble, ils vont au contact des touristes, pour distribuer conseils et matériels de protection. Sur le parking de la plage, une camionnette d'Aides permet d'effectuer un test de dépistage.

"C'est important qu'ils soient là" souligne un des touristes. "L'été, on fait des rencontres, on prend plus de risques, et on ne se protège pas forcément."

L'objectif de l'été prochain pour Freddy : faire un tour des ports de la Méditerranée à bord de son voilier, pour continuer à sensibiliser.