PHOTOS - Bas-Rhin : une équipe médicale renforcée à bord de Dragon 67

Une équipe médicale complète voyage désormais à bord de Dragon 67, l'hélicoptère de la sécurité civile du Bas-Rhin. Depuis début juin, un infirmier est aux côtés du médecin dans l'engin de secours et de recherche.

Plus rapide et plus efficace

Un renfort qui permet "d'être plus efficace dans la prise en charge des blessés", explique Hervé Delplanque, le médecin responsable du Samu dans le Bas-Rhin et de gagner du temps. "Par exemple, pendant qu'on pose les électrodes pour surveiller le tracé cardiaque, le médecin peut déjà commencer à examiner le patient", détaille Nathalie Weiken, l'une des infirmières secouristes de l'équipe.

Le matériel à bord de Dragon 67. © Radio France - Olivier Vogel

Pour accueillir plus de monde à bord, l'hélicoptère a dû être légèrement modifié. "On a changé le matériel pour du plus récent et plus léger pour compenser le poids de personnel supplémentaire", précise Olivier Angli, chef de la base d'hélicoptère de Strasbourg, l'un des pilotes de Dragon 67.

Dragon 67 sillonne le Bas-Rhin depuis 1976. Il effectue en moyenne près de 900 interventions par an dans le Bas-Rhin et les départements limitrophes.