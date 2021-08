PHOTOS - Centrale nucléaire de Blaye : des travaux titanesques pour avoir l'autorisation de prolonger

La centrale nucléaire du Blayais, à Braud-et-Saint-Louis en Gironde, a entamé l'année dernière des travaux de sécurisation et de modernisation pour avoir le droit de poursuivre son activité 10 ans de plus.

A l'occasion de l'arrêt annuel du réacteur numéro 1, cet été, France Bleu Gironde a pu pénétrer sur le site de la centrale nucléaire du Blayais, à Braud-et-Saint-Louis. Des travaux de modernisation et de sécurisation titanesques, un "grand carénage", y sont en cours depuis l'année dernière afin d'obtenir l'autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire pour poursuivre son activité, au moins dix ans de plus. Cela fait 40 ans que la centrale nucléaire du Blayais est en activité. Séverin Buresi en est le directeur actuel.

France Bleu Gironde : Ces travaux, en quoi ils consistent ?

Séverin Buresi : Ces travaux vont consister à renforcer encore le niveau de sûreté de nos installations, notamment pour les amener jusqu'au niveau de sûreté des réacteurs qui ont été le plus récemment construits. En fait, nous intégrons de exigences nouvelles. Nous multiplions les systèmes de sûreté, sur une durée qui va de 2020 à peu près à 2030, c'est à dire qu'en fait, ces travaux ont déjà commencé.

Quelques exemples concrets ?

Nous avons déjà plusieurs voies de refroidissement, redondantes, pour protéger nos réacteurs. Et nous en rajoutons une, avec un circuit indépendant, qui résiste à des séismes encore plus importants que ceux pour lesquels la centrale avait été initialement conçue, qui intègre les évolutions notamment de contextes liés par exemple au changement climatique, avec l'augmentation des températures mentionnée dans le rapport du GIEC qui vient de sortir, mais aussi intégrant la probabilité accrue de devoir faire face à des tornades ou, par exemple, à des vents extrêmement violents et à des phénomènes que nous n'avions pas connus jusqu'à présent.

Est-ce que ce n'est pas risqué de repousser au delà des 40 ans ?

En fait, à l'origine, les réacteurs n'étaient pas conçus pour avoir une durée de vie finie de 30, 40 ou 50 ans. Le processus en France, c'est : l'Autorité de sûreté nucléaire autorise ou pas la réalisation d'un certain nombre de travaux, périodiquement et particulièrement tous les dix ans, avec ce qu'on appelle des examens complémentaires de sûreté. Et l'Autorité de sûreté nucléaire nous dit d'intégrer le retour d'expérience de tel ou tel événement, par exemple Fukushima. Et donc non seulement ce n'est pas risqué, mais on même renforce quotidiennement, et encore plus à travers le projet Grand carénage, le niveau de sûreté de nos installations.

Ces travaux, ce sont aussi des retombées économiques ?

C'est aussi une très grande opportunité pour le territoire, parce que pour réaliser ces travaux-là, on s'attache vraiment à développer des industries de la région, soit du territoire du Nord Gironde, soit plus largement d'Aquitaine, où il y a un certain nombre de collègues qui ont des compétences dans différents domaines industriels. Et c'est une énorme opportunité pour les industries, mais aussi pour les jeunes, puisqu'on profite de ce programme industriel et de la visibilité qui nous est donnée pour développer un certain nombre de formations, avec l'appui des pouvoirs publics, de la préfecture, du ministère de l'Enseignement, etc.

Avec des embauches, donc ?

Avec des embauches, dont 250 ont déjà été réalisées chez nos prestataires, rien que sur le premier semestre 2021.

La digue qui protège la centrale, rehaussée, est pensée pour résister aux pires scénarios climatiques du dernier rapport du Giec. © Radio France - Jade Peychieras

La digue fera 8,5 mètres de haut au-dessus du niveau de la mer et 20 de large. © Radio France - Jade Peychieras

Ce bâtiment, un générateur de secours, doit pouvoir résister aux tornades et aux inondations. © Radio France - Jade Peychieras

Un troisième système de refroidissement, indépendant des deux premiers, doit être créé pour alimenter la piscine des combustibles utilisés. © Radio France - Jade Peychieras