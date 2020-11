PHOTOS - Coronavirus : des tunnels de désinfection installés à Vitry-le-François

La ville de Vitry-le-François (Marne) vient d'investir près de 30.000 euros dans la lutte contre le Covid-19. La municipalité a acheté dix bornes de gel hydroalcoolique et quatre tunnels de désinfections. Deux sont, depuis une semaine, installés à l'entrée de la mairie et de la cité administrative.

C'est un passage désormais incontournable lorsque l'on va à la mairie de Vitry-le-François (Marne). On entre par une petite tente gonflable, "on est dans une sorte de brouillard, qui est un produit chloré, qui est en train de nous désinfecter", raconte Jean-Pierre Bouquet, le maire de la commune. Ce produit, pulvérisé par un brumisateur, est un virucide qui combat le Covid-19 mais pas seulement : il tue aussi les traces de Norovirus-Murin, d'E-coli, de Clostridium, de Staphylocoque doré et d'Adenovirus.

Un brumisateur diffuse le virucide à l'intérieur du tunnel. La mairie dispose de l'équivalent de six mois de recharge en stock. © Radio France - Stéphane Maggiolini

"Suffit de passer dedans"

Le désinfectant est sans risque pour la santé, ni pour les vêtements que l'on porte : pas de tâche à craindre. "Suffit de passer dedans. Ce qui est recommandé c'est de bien sortir les mains des poches pour les désinfecter car c'est une zone de contacts", précise l'élu marnais. Le tunnel fait également une prise de température, "si la personne en a une trop élevée, on va l'inviter à consulter son médecin traitant", complète Jean-Pierre Bouquet.

Une "arme" sur le long terme

Ce tunnel gonflable coûte 2.250 euros, il est en service depuis cette semaine, un autre modèle est installé à la cité administrative. Ils seront remplacés à la mi-décembre par des modèles fixes, plus solides, plus modernes et plus chers : 4.290 euros l'unité.

Le modèle de gauche sera bientôt installé de façon définitive à la mairie et à la cité administrative © Radio France - Stéphane Maggiolini

L'élu compte installer les tunnels mobiles lors des futures manifestations, à l'entrée des salles de spectacles. Il souhaite aussi mettre des portiques désinfectants à l'entrée de la patinoire de Noël, à 3.400 euros l'unité, pour permettre de désinfecter rapidement et totalement tout le matériel et les usagers.

Testé et approuvé par le maire, Jean-Pierre Bouquet © Radio France - Stéphane Maggiolini

Loin d'être gadgets, selon la municipalité, ces tunnels sont une arme sanitaire sur le long terme. "Je pense que c'est une précaution. Le monde d'après le coronavirus va être certainement une époque où l'on va beaucoup plus faire attention aux gestes de protection", explique le maire de Vitry-le-François. Parallèlement aux tunnels, Jean-Pierre Bouquet a aussi fait l’acquisition de dix bornes de gel hydroalcoolique, d'un montant total de 8.700 euros. Elles sont en cours d'installation dans les endroits les plus fréquentés de la ville.