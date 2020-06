PHOTOS - Coronavirus en Dordogne : visite au laboratoire de l'hôpital de Périgueux

Ce système d'analyse est en place depuis deux jours. Utilisé par le laboratoire départemental, il l'est désormais par l'hôpital de Périgueux : les PCR en série, c'est-à-dire l'analyse de plusieurs prélèvements en simultané.

Plus efficace et moins coûteux

"Il est beaucoup plus efficace qu'une analyse coup par coup qui est très utile pour les urgences ou les cas graves car plus rapide (résultat connu en une heure) mais plus coûteux. Ce PCR en série va nous permettre d'être efficaces lors de tests massifs" assure Agnès Paulz, biologiste au sein du laboratoire du centre hospitalier de Périgueux. Ce test permet d'analyser douze tests en même temps (et bientôt 96) entre trois et quatre heures.

Agnès Paulz présente le PCR coup par coup, plus rapide mais plus coûteux © Radio France - Flavien Groyer

Si les réactifs nécessaires à ce système ont tardé à arriver, c'est pour plusieurs raisons explique Agnès Paulz, biologiste au sein du laboratoire du centre hospitalier de Périgueux : "Les fournisseurs en ont profité pour faire remonter les prix. Les hôpitaux universitaires ont également capté ces réactifs. Nous n'avons pas été approvisionnés à la même hauteur". Elle poursuit : "Si nous l'avions eu avant, les patients auraient été mieux pris en charge. Désormais, c'est un investissement pour l'avenir. Nous avons appris de cette crise".

Nous avons acquis le matériel à la mi-mai puis formés les équipes. Cela ne se fait pas comme ça - Agnès Paulz.

C'est sous cette hotte que sont réalisés les tests en série © Radio France - Flavien Groyer

Une plus grande autonomie

Pendant toute la durée de la crise, l'hôpital de Périgueux a travaillé de concert avec le laboratoire départemental. Les analyses des prélèvements Covid étaient partagées entre les deux établissements. N'ayant pas ce système de PCR en séries à l'époque, l'hôpital a été beaucoup aidé par le laboratoire départemental : "Nous avons désormais beaucoup plus d'autonomie mais en cas de dépistages massifs de cas contacts par exemple, nous continuerons à demander l'appui du labo départemental" assure Agnès Paulz.

Retour progressif à la normal à l'hôpital de Périgueux

Lors d'un point presse, la direction de l'hôpital de Périgueux a annoncé un retour à la normal progressif des soins hors-Covid. 6 salles de bloc opératoire sont désormais rouvertes et le nombre de lits de chirurgie augmente. L'établissement est désormais à 60% de l'activité qu'il réalisait avant la crise sanitaire.