PHOTOS - Coronavirus : les militaires de la base aérienne 115 d'Orange mobilisés pour décontaminer des avions

C'est ainsi que l'escadron de sécurité, d'incendie et de sauvetage comporte ici une unité NRBC, "nucléaire radiologique biologique chimique". Ces pompiers sont alors intervenus à plusieurs reprises en dehors de chez eux pour des missions de désinfection en particulier sur la base aérienne 125 d’Istres.

Sur cette base d' Istres , les hommes de la NRBC d'Orange ont traités par exemple des avions A330 Phénix équipés de modules Morphée ("Module de Réanimation pour Patients à Haute Élongation d’Évacuation") pouvant transporter jusqu’à six patients lourds atteints du Covid-19 .

Après chaque transport une opération de désinfection longue et minutieuse a été menée précise le colonel Vergé, commandant de la Base aérienne 115 : "Pour désinfecter un avion, en gros, cela nécessite six personnes et ça prend sept heures de travail."

Sept bases aériennes françaises dont celle d'Orange stratégiquement reparties sur l'ensemble du territoire national sont dotées de telles unités NRBC.

Préparation des équipements et des tenues avant le début de la décontamination - Alain Courtillat

L'unité NRBC se réfère à un protocole de désinfection précis pour l'intérieur de chaque type d'appareil - Alain Courtillat

Sur l'ensemble de la base les gestes barrières et les masques sont de rigueur comme ici entre un mécanicien et un pilote de mirage 2000 - Laetitia Dubois

Le port du masque obligatoire comme ici en hélicoptère - Laetitia Dubois

Les règles de prévention contre le covid-19 constamment appliquées sur l'ensemble de la base - Laetitia Dubois