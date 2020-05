PHOTOS - Coronavirus : Se faire dépister sans sortir de sa voiture, grâce à des Drive Test à Reims

L'un des leviers activés par le gouvernement français pour lutter contre le Covid-19, est la multiplication des tests PCR : le Premier ministre Edouard Philippe avait annoncé l'objectif de 700 000 tests par semaine à partir du 11 mai. C'est justement pour faciliter les prélèvements que des drive tests ont ouvert ces dernières semaines, à Bezannes, Fismes, Sézanne, Epernay ou encore Reims.

Sur le parking de la chaussée Bocquaine, près du stade Delaune, deux tentes blanches ont été installées par les laboratoires Bioxa. Dans la première, Carine vous accueille et vérifie que vous êtes bien dans ses fichiers : "Il faut obligatoirement une ordonnance et un rendez-vous. Je leur donne l'étiquette qu'il faudra coller sur leur prélèvement et ils vont voir ma collègue". Quelques dizaines de mètres plus loin, Clémence est là pour pratiquer le test.

Drive Test Covid à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Drive Test Covid à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Jusqu'à 80 tests dans l'après-midi. Des résultats en 24 heures

Le geste est à chaque fois le même : "Mettez votre masque sur la bouche, Posez la tête sur l'appui-tête", Clémence répète les consignes avant d'introduire l'écouvillon, cette sorte de long coton-tige, dans le nez du patient. En quelques secondes c'est fait. "Ce n'est vraiment pas agréable", confirme Timothée, qui a été envoyé par son médecin : "J'ai des courbatures, de la diarrhée, je suis fatigué", dit-il.

Mais pas besoin d'avoir les symptômes pour se faire tester : "On reçoit des cas contact", précise Clémence, "Et parfois les médecins envoient des patients avant une opération par exemple". Le test est mis dans une glacière à 4 degrés, puis transmis au laboratoire Bioxa qui s'engage à donner les résultats sous 24 heures.

Drive Test Covid à Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Des tests rapides et sûrs

Les voitures se suivent, certains viennent même à pieds ou en transport en commun, Clémence elle, enchaîne les tests, entre 50 et 80 par après-midi ! "C'est plus sûr qu'en laboratoire parce que l'on est dehors, c'est ventilé et puis comme les gens restent dans leurs voitures ils ne touchent à rien", précise-t-elle.

Bioxa n'est pas le seul laboratoire a avoir mis en place ce système de drive test, c'est aussi le cas de la société Unilabs BioCT, qui en compte deux à Reims (avenue Jean Jaurès et boulevard Wilson), un à Fismes et un à Epernay avenue de Champagne. Ils réalisent 200 tests par jour : "Pour le moment le nombre est stable", précise Ittah Meyer, PDG de l'entreprise, "Mais ça peut augmenter très vite car il suffit de trouver une personne positive pour être obligé de tester toutes les personnes avec lesquelles elle a été en contact. La stratégie est bonne, de détecter les personnes malades pour faire des confinements restreints plutôt que massifs", dit-il.