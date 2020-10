EN IMAGES - Coup d'envoi du téléthon 2020 en Vaucluse sur le pont d'Avignon

Un défi qui s'est déroulé ce dimanche à peine le soleil levé sur le pont d'Avignon avec la participation des joueurs du SOA XIII, les rugbymen du Sporting Olympique Avignonnais XIII, et des sapeurs-pompiers du département . Il consistait en un tir à la corde entre deux équipes mélangées pompiers-rugbymen qui a été accompli dans la bonne humeur et pour la bonne cause. C'était le coup d'envoi du Téléthon 2020 en Vaucluse qui se tiendra un peu partout dans le département jusqu'au 4 et 5 décembre avec toutes les mesures sanitaires nécessaires.

Nous l'important c'est qu'on continue à être vus. Que toutes les communes qui ont l'habitude de faire le Téléthon fassent quand même quelque chose, donc on a mis sur pied tout un tas d'adaptations de leurs manifestations avec les consignes sanitaires. Et comme d'habitude les gens ont plein d'idées auxquelles on avait pas pensé - Martine Decher, coordinatrice pour l'AFM en Vaucluse

Cette épreuve sur un monument trés symbolique a collé parfaitement au thème de la nouvelle édition qui est "la force" . La force et la solidarité toujours pour récolter le maximum de dons et faire progresser la recherche contre les maladies génétiques neuromusculaires ou rares.

. © Radio France - JM Le Ray

