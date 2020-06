PHOTOS - Déconfinement en Dordogne : dans ce camping de Thonac, ce sera 32 personnes dans la piscine maximum !

Les 194 campings de Dordogne rouvrent progressivement depuis le 2 juin. C'est le cas au camping "La Castillonderie" de Thonac. Le protocole est désormais appliqué dans les sanitaires et la piscine. Il ne manque plus que les clients !

Les campings rouvrent progressivement en Dordogne depuis cette semaine. Il y en a 194 dans le département. C'est forcément un soulagement pour les propriétaires de campings qui devaient rouvrir début avril. Désormais, ils doivent respecter un protocole strict fourni par l'ARS (Agence Régionale de Santé). Cyril et Edwige Cerf nous font découvrir leur camping de 5 hectares, chamboulé par la crise du Covid-19.

Edwige et Cyril Cerf, les gérants du camping © Radio France - Flavien Groyer

32 dans la piscine, pas plus !

Première étape : la piscine, le lieu phare du camping. Les transats sont en cours d'installation et le bain de soleil se fera désormais sous conditions explique un des gérants Cyril Cerf : "Nous avons droit à 32 personnes dans la piscine. Je mettrai donc 32 transats. D'un seul coup d’œil, nous verrons si on respecte la jauge". Le bassin sera désormais ouvert un peu plus tôt le matin et plus tard le soir pour que tout le monde en profite.

L'ARS nous a demandé d'augmenter notre niveau de chlore car c'est virucide - Cyril Cerf

Heureusement pour le bronzage, le masque n'est pas obligatoire.

Masque obligatoire dans les sanitaires

"Il y a du savon à disposition à l'entrée" explique Cyril Cerf qui nous emmène aux sanitaires. "Ici, on a mis en place un fléchage" continue-t-il en montrant le skotch orange posé sur le sol. "Il y aura des croisements donc le masque est obligatoire". Dans les douches, les vacanciers pourront pulvériser du virucide après leur passage. Les règles seront communiquées très clairement mais le patron en appelle à la responsabilité de chacun : "Les sanitaires sont ouverts 24h/24 donc peut-être que certains privilégieront une douche à 23h quand il y a moins de monde".

Fléchage et distanciations dans les sanitaires © Radio France - Flavien Groyer

Le rappel des mesures sera dans doute nécessaire mais Cyril et Edwige Cerf peuvent compter sur le soutien de Philippe, retraité venu de Gironde et amoureux de ce camping : "Je suis retraité du monde hospitalier, je connais bien les gestes barrières. S'il faut, on appuiera les efforts si certains oublient les règles de base".

Certains éviers sont neutralisés © Radio France - Flavien Groyer

Les locations seront désinfectées

Dans ce camping de la Vallée de la Vézère, on compte 71 emplacements au cœur de la forêt. Il y a notamment une dizaine de tentes tout confort appelées "lodge". Elles seront désinfectées après chaque départ de vacanciers. Si le taux de remplissage le permet, certaines pourraient être fermées pendant huit jours en attendant les prochains clients.

Il y a dix lodges dans le camping de Thonac © Radio France - Flavien Groyer

Le processus sera le même pour les mobil-homes ou la cabane sur piloti. En tout, les investissements liés à l'épidémie de Covid-19 ont coûté 2000 euros à ce camping.

Les clients se font attendre

Le camping est fin prêt mais encore bien vide. La saison commence très doucement avec dix réservations dans l'agenda notamment début juillet et fin août : "Je pense que tout se fera au dernier moment" explique le gérant. "Cela nous inquiète car nous n'avons pas de perspective notamment pour les saisonniers. Si beaucoup de clients arrivent en même temps, il faudra travailler dans l'urgence". Edwige ajoute et se rassure : "Le fait qu'il y ait moins de monde permet aussi de s'adapter car nous n'avons pas toujours les réflexes".