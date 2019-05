PHOTOS - Dole accueille jusqu'à dimanche les 27èmes Jeux nationaux des transplantés et dialysés

Dole, France

Ici pas d'esprit de compétition, ou juste un peu quand même. L'idée est surtout de s'affronter dans la bonne humeur en trouvant du plaisir dans le sport. "Ca a commencé ?" s'interroge par exemple une jeune concurrente inscrite au départ du 60 mètres, juste avant le coup de feu du starter. Au stade Robert Bobin, Dole accueille depuis mercredi et jusqu'à dimanche les 27èmes Jeux nationaux des transplantés et dialysés.

Pas d'esprit de compétition ? Un peu quand même, vu le très élégant "cassé" de certains concurrents. © Radio France - Dimitri Imbert

160 participants et une vingtaine de disciplines

Au menu, de l'athlétisme donc mais aussi du cyclisme et de la natation, et des sports plus confidentiels comme la marche, le golf, le badminton ou la pétanque. Une vingtaine de disciplines sportives qui regroupent au total près de 160 participants sur ces cinq jours. L'objectif est simple, montrer qu'il y a bien une vie après une transplantation et promouvoir le don d'organes. Car comme le dit Olivier Coustere président de l'association Trans-Forme et organisateur de ces Jeux nationaux des Transplantés, "chaque greffé est un ambassadeur du don".

A l'arrivée, les concurrents d'un jour se félicitent, comme les trois premiers du 60 mètres. © Radio France - Dimitri Imbert

200 décès chaque année en France faute de greffe

En 2018 pour la première fois depuis des années les chiffres de la greffe en France sont en diminution. Une baisse de 5% par rapport à 2017. Chaque année pourtant 26 000 personnes ont besoin d'une greffe d'organes et 200 décèdent faute de recevoir un greffon à temps.