PHOTOS - Dordogne : découvrez la nouvelle maison de santé pluridisciplinaire à Vergt

Vergt, France

Une vingtaine de professionnels de santé réunis dans un seul établissement. C'est un gros changement dans la vie des habitants du secteur. L'établissement de 1.000 mètres carrés est ouvert depuis le mois d'octobre, mais il a été inauguré ce samedi 2 février.

Il accueille 4.700 patients, grâce à une équipe médicale qui est à l'initiative du projet depuis plusieurs années. Désormais, 3 médecins généralistes, 7 infirmiers, 2 podologues, 2 psychologues, une diététicienne, 3 kinés, un ostéopathe et un médecin du travail y sont installés.

La maison de santé de Vergt accueille une vingtaine de professionnels © Radio France - Emeline Ferry

Il y a aussi un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD), et un système de télémédecine qui va être développé. L'objectif est de pouvoir consulter à distance des spécialistes.

Un projet de 2 millions d'euros

Depuis 2012, plusieurs professionnels de santé du secteur, dont le docteur Stéphane Buhaj, s'impliquent pour donner vie à ce projet, afin de faire face à la pénurie de médecins et au manque d'accès aux soins.

La salle de télémédecine de la maison de santé de Vergt © Radio France - Emeline Ferry

Au total, la maison de santé de Vergt a coûté deux millions d'euros. Le projet a été financé à moitié par les subventions de l'Europe, de l'État, de la Région et du Département. C'est le Grand Périgueux qui a versé la somme restante, à laquelle s'ajoute l'emprunt remboursé par les loyers pendant 20 ans.

La solution contre la désertification médicale ?

La moitié des 350 médecins périgourdins seront partis à la retraite d'ici cinq ans. C'est le constat inquiétant que dresse Germinal Peiro, le président du département. Samedi lors de l'inauguration de la maison de santé pluridisciplinaire de Vergt, il a rappelé le besoin urgent de lutter contre la désertification médicale.

"Ce genre de maison de santé, c'est la solution", dit-il. Dans un département rural comme la Dordogne, "on a un mal fou à faire venir des médecins, car aujourd'hui, les jeunes médecins ne veulent plus être isolés, ils veulent se regrouper pour avoir de meilleures conditions de travail et plus de moyens", explique-t-il, prédisant que "d'ici dix ans, il y aura une maison comme ça dans chaque ancien canton".

Une salle d’attente de la maison de santé de Vergt © Radio France - Emeline Ferry