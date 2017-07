Photos et vidéos : des ballons scientifiques dans le ciel de Reims

Des vols-mesures, destinés à mesurer les gaz à effet de serre : c’est le travail mené actuellement par des scientifiques, à Reims. Ils lâchent dans le ciel des ballons équipés de nombreux capteurs

L'IUT de Reims est en ce moment le lieu d'une expérimentation encore jamais vue : plusieurs fois par jour, en fonction des conditions météo, des scientifiques effectuent des lâchers de ballons. Ces vols-mesures sont réalisés par des équipes du CNRS, du Groupe de Spectrométrie Moléculaire et Atmosphérique (GSMA) de l'université de Reims et de Météo France. Objectif: mesurer la présence de différents gaz à effet de serre à différentes altitudes. Ces gaz sont le CO2, l'ozone et le CH4 (le méthane) considéré comme une bombe climatique par les climatologues.

Les scientifiques et techniciens ont des airs de Geo Trouvetou, de joyeux bricoleurs, mais ne vous y fiez pas : c'est bien de haute technologie qu'il s'agit. Chaque ballon emporte avec lui une nacelle en polystyrène. A l'intérieur se trouve du matériel extrêmement pointu.

Electronique embarquée © Radio France - Annelaure Labalette

Avec la nacelle © Radio France - Annelaure Labalette

Prêt à s'envoler © Radio France - Annelaure Labalette

Ces ballons s’élèvent à des hauteurs comprises entre dix et trente kilomètres. Les sondes sont capables de mesurer la teneur en dioxyde de carbone, méthane ou encore ozone, mais le système permet aussi de suivre leur évolution dans le temps, en fonction de l’altitude. Le tout est co-géolocalisé avec des satellites, afin d’obtenir une très grande précision dans les relevés, qui sont envoyés en temps réel, vers le laboratoire.

Les résultats en direct © Radio France - Annelaure Labalette

La base de lancement © Radio France - Annelaure Labalette

Et si vous trouvez une de ces boites en polystyrène , s'il vous plait, prévenez qui de droit ! D'ailleurs, ils ont leur papiers avec eux...