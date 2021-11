PHOTOS - Exercice conjoint de simulation d'accident entre les pompiers et les urgences de Sens

Les pompiers de Sens et les urgences de l'hopital ont mené hier soir (vendredi) un exercice sur un faux accident de la route, dans la zone industrielle des Sablons. 24 pompiers et 6 personnels hospitaliers étaient mobilisés, pour intervenir sur une collision entre un camion et une voiture.