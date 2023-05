PHOTOS - L'équithérapie pour apaiser les maux et sécuriser Tymëa, atteinte d'une maladie génétique rare

"Tymëa n'est plus la même depuis qu'elle a commencé l'équithérapie. Il y a du changement. Ma fille est heureuse ici, elle a des étoiles plein la tête" confie Sarah, sa maman. L'enfant de 9 ans, en classe de CM2, est atteinte d'une maladie orpheline rare et méconnue qui touche les os. Scolarisée dans le Piscénois, la fillette, qui souffre de douleurs chroniques, a la taille d'un enfant de 3 ans. Elle est atteinte du syndrome de McKusik, une forme de nanisme qui affecte et déforme les os de ses jambes et provoque des douleurs dans tout le corps. Elle est aujourd'hui suivie par une dizaine de spécialistes et doit prochainement subir une lourde intervention chirurgicale.

Une connexion entre le cheval et l'enfant

Tymëa a commencé, depuis son arrivée dans l'Hérault en septembre dernier, des séances d'équithérapie et de médiation équine à Nézignan-l'Evêque. "Les séances que nous faisons une fois par mois ont un effet indéniable sur son comportement. Elle est apaisée. Elle demande à revenir. Je ne l'avais jamais vue si calme !"

L'équithérapie permet, chez les enfants (comme les adultes ou les séniors), de gérer notamment les troubles émotionnels, affectifs, psychomoteurs, psycho-cognitifs ou encore les problèmes d'isolement. Il s'agit d'une thérapie utilisant le cheval comme médiateur dans la relation patient-thérapeute. "Les résultats sont immédiats dès la première séance" assure Virginie Germani, équithérapeute. "Il y a immédiatement une osmose entre l'enfant et le cheval. Ils sont dans une bulle de bien-être. C'est le jour et la nuit selon les personnes. Le changement peut être plus lent chez certains patients, mais nous obtenons des résultats surprenants. Un calme, une confiance, un apaisement inhabituel, moins de débordement dans les émotions."

"Ici, Tymëa se sent libérée, elle est heureuse"

"Tymëa a toujours peur qu'on l'abandonne. Avant je ne pouvais pas la laisser seule, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous arrivons à prendre de la distance, sans l'inquiéter" ajoute Sarah, la maman. Une connexion semble avoir été établie avec Boumbo, un des chevaux rencontrés chez Virginie Germani. En temps normal, l'animal n'est pas très sociable avec l'humain, mais avec Tymëa tout semble être différent. "Dans leur regard, il se passe quelque chose. Ils se comprennent", selon Virginie.

"Nous avançons pas à pas, ce que nous n'avions pas réussi ailleurs"

Virginie Germani, ancienne banquière, s'est reconvertie dans l'équithérapie après une formation de deux ans en Normandie. Cette professionnelle est aussi spécialisée dans l'hypnose. En 2020, elle s'est installée à Nézignan-l'Evêque, entre Pézenas et Bessan, et a ouvert son entreprise, Equi-Harmonie . Aujourd'hui, Virginie intervient aussi dans les maisons de retraites comme l'Ehpad Les Amandiers à Nézignan-l'Evêque. "C'est vraiment magique ce que l'on peut voir dans cette relation entre le poney qui nous accompagne et les personnes âgées."

Pour plus de renseignements sur l'équithérapie vous pouvez joindre Virginie Germani au 06.72.95.87.11 ou lui envoyer un message à virginie@equi-harmonie.fr .

Tymëa et Virginie © Radio France - Sarah, la maman

